انطلاق «حملة الشارقة للكتاب» بالقاهرة: «لو ليك في حاجة يبقى ليك في الكتب»

وصلت رسالة حملة هيئة الشارقة للكتاب، التي تحمل شعار «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب»، إلى القاهرة، تحت شعار «لو ليك في حاجة، يبقى ليك في الكتب».

وقال بيان صادر، عن هيئة الشارقة للكتاب: «اعتمدت الحملة على لافتات على امتداد الشوارع، ليقول للعالم من قلب القاهرة: إن الكتب ليست لفئة محددة من الناس، وكل شخص بإمكانه أن يجد الكتب التي تتحدث عما يهمه ويثير تفكيره ويمنحه المتعة والمعرفة والعلم، سواءً كان رياضة، أو موسيقى، أو طبخ، أو تصوير، أو غيرها من الاهتمامات والهوايات».

تفاعل رسمي من قبل الحملة من بعض الفنانين

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرا من شخصيات رسمية وفنانين ومبدعين مصريين، حيث أشادوا عبر المنصات الإعلامية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بدور إمارة الشارقة الثقافي، وما يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من جهود للارتقاء بالحراك الثقافي وتعزيز وعي المجتمعات تجاه القراءة والمعرفة، لاسيما دعم سموه لحملة «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب»، التي تعد الأكبر والأولى من نوعها في المنطقة والعالم.

الحملة تجسد رؤية راسخة لإمارة الشارقة

وحول الحملة، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، «تجسد الحملة رؤية راسخة لإمارة الشارقة، قاد فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروعا حضاريا كبيرا، بدأ من الشارقة وتوسع طوال أربعين عاما، ليشمل المنطقة والعالم كاملا، فالحملة تؤكد رسالة الإمارة تجاه الكتاب ومستقبل المجتمعات، إذ تخاطب كل إنسان على الأرض كبيرا كان أم صغيرا، وتقول له: إن أي شيء أنت مهتم به، يوجد حوله كتاب، وما عليك سوى الوصول لهذا الكتاب لتكون قارئاً شغوفا، فالكتب ليست للمثقفين والكتاب كما هي الصورة السائدة، وإنما هي لكل البشر».

رؤية تجمع القاهرة والشارقة

وعن وصول رسالة الحملة إلى القاهرة، أضاف العامري: «يمثل انطلاق الحملة في مصر تأكيدا على الرؤية التي تجمع القاهرة مع الشارقة تجاه تحقيق النهضة الشاملة والارتقاء بالمجتمعات من خلال الكتاب وعبر التمسك بأدوات المعرفة، وما وجدته الحملة في مصر من تفاعل كان متوقعاً فمصر سباقة ومساهمتها كبيرة في الثقافة الإنسانية في كل ميادين المعرفة والإبداع».

وتقود الحملة التي تعد أكبر الحملات الثقافية في المنطقة والعالم، جهود تسهيل وصول الأفراد في المجتمعات إلى الكتب التي تناسبهم، حيث خصصت رمز الاستجابة سريع (QR Code) على كافة اللافتات أو عبر زيارة الموقع الرسمي للحصول على التخفيضات.