محمد الصاوي: الحظ لم يلعب دوره معي للوصول للنجومية

قال الفنان محمد الصاوي، إن الحظ لم يلعب معه دورًا في الوصول للنجومية، في حين إن زملاءه وأبناء جيله وصلوا لمرحلة النجومية، منهم محمد هنيدي وأحمد آدم وهاني رمزي وأشرف عبد الباقي والراحل علاء ولي الدين، موضحًا أن مسرح الدولة أعطاه فرصًا كثيرة منذ أن التحق به عام 1983، إذ قدم على مسرح السلام مسرحية «المهر»، وكانت من أنجح المسرحيات في تاريخه، ثم «للسيدات فقط» أمام الراحل عماد عبد الحليم.

«الصاوي» يحكي تفاصيل خلافه مع السيد راضي

وأضاف «الصاوي»، خلال حواره في برنامج «حلو الكلام»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية منال سلامة، أنه قدم بعدها «لا أرى لا أسمع لا أتكلم» أمام الفنان الراحل عزت العلايلي، وبعد ذلك انتقل من المسرح الكوميدي إلى قطاع الفنون الشعبية إثر خلاف مع السيد راضي، رئيس هيئة المسرح، في ذلك الوقت، وتفرغ تمامًا على مدار سبع سنوات للعمل في القطاع الخاص.

تعاون فني يجمع «الصاوي» مع الفنان الراحل فؤاد المهندس

وأوضح الفنان محمد الصاوي، أنه تعاون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين في مشروع فرقة جديدة للمتحدين، قدما خلالها مسرحيته «مطلوب للتجنيد»، ثم «نص أنا ونص إنتي»، بعدها ألغت الفرقة هذا المشروع واكتفت بإنتاج مسرحيات الفنان عادل إمام، كما شارك في تقديم الفوازير مع الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي في «جدو عبده» و«العمدة الآلي»، كما تعاون مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في فوازير عمو فؤاد عام 1990.

«الصاوي» يكشف عن تفاصيل فقدان نجله إبراهيم

وكشف «الصاوي» تفاصيل مروره بتجربة صعبة وفقدانه نجله «إبراهيم»، قائلًا: «الحمد لله راح في مكان أحسن»، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد بدير من الشخصيات التي وقفت بجانبه جدًا، وبعد يومين أو ثلاثة من وفاته «أنا وكل العائلة أدينا عمرة له لأنه توفى في شهر رمضان، معرفتش مين اللي طلعنا للعمرة إلا بعد مرور سنة، كنت كل شوية اسأل الناس أنا سافرت إزاي؟، وفين وفين وعرفت من برا أن السبب أحمد بدير».

«الصاوي» لحفيده: «مفيش حاجة اسمها جدو»

وأوضح أن الله عز وجل عوضه عن فقدان نجله «إبراهيم» بحفيده «إبراهيم»، مشيرًا إلى أن علاقته بحفيده مثل الأصدقاء وطلب منه عدم مناداته بكلمة «جدو»، إذ يبلغ من العمر 7 سنوات، «بقوله قولي يا صاوي أو يا صوصو أو صاصا مفيش حاجة اسمها جدو أنا صاحبك».