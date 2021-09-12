التضامن: إشهار الجمعيات يتم في نصف ساعة.. والعمل بالدين والسياسة «محظور»

قال الدكتور عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن، إن الوزارة تقدم أنشطة وخدمات مختلفة لدعم دور المجتمع المدني، وتم إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي، مع تعديل القانون رقم 70، لوجود تحديات تواجه إشهار الجمعيات، ولكن القانون في عام 2019 أتاح امتيازات لمنظمات المجتمع المدني، وصدرت اللائحة التنيفذية في يناير الماضي، وأتاحت الميكنة للمنظومة، من أجل توفير بيئة داعمة لمنظمة المجتمع المدني، وتقديم خدمات لائقة له، وتنظيم عمله، لافتا إلى أن أقصى مدة لإشهار الجمعية إذا كانت كل الأوراق جاهزة، هي نصف ساعة فقط.

الإخطار الإلكتروني أتاح الباب لحرية تأسيس الجمعيات

وأضاف «لاشين»، خلال استضافته في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم »، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن حرية تأسيس الجمعيات تأتي من خلال إشهار الجمعية، حيث يتم الإشهار عن الطريق الإلكتروني وهذا أمر يسهل إنشاء الجمعية وهو الأول من نوعه في مصر.

مجالات محظور العمل فيها

وأوضح مستشار وزيرة التضامن، أن الدستور هو الذي أوضح أن تأسيس الجمعيات يكون بالإخطار، ويتم ذلك بعد تسليم الورق إلكترونيا، ويتم الرد على الطلب خلال 60 يوما، ولكن خلال هذه الفترة يمكن للجمعية أن تمارس عملها بشكل قانوني، لافتا إلى أن مصر يوجد بها 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، لافتا إلى أن تقنين أوضاع المؤسسات سيكون حتى يناير المقبل، وتم توفيق أوضاع 18 ألف جمعية بجانب 11 ألف جمعية مغلقة ومتوقفة، لذا هناك انتظار لباقي التوثيقات لمختلف الجمعيات، لافتا إلى أن الإنشاء عن طريق الإخطار، سيحفز الأشخاص الراغبين في تأسيس الجمعية على التقدم، وأشار إلى أن هناك مجالات محظور على مؤسسات المجتمع المدني العمل فيها وهي السياسة والدين.