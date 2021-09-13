للتصدي للفساد.. الرقابة الإدارية تخصص 4 قنوات لتلقي شكاوي المواطنين

يعتبر حق الشكوى من الحقوق التي كفلها الدستور المصري للمواطنين وتختص هيئة الرقابة الإدارية بتلقي وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم أو ما يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه .

وأضحت الهيئة أنها أنشأت بالمقر الرئيسي بمدينة نصر وبالمكاتب الإقليمية التابعة لها بمحافظات الجمهورية مكاتب لخدمة المواطنين وتلقي شكواهم خلال توقيتات العمل الرسمية، حيث يتم استقبال الشاكين وتلقي شكواهم وتصنيفها وإحالتها إلى الوحدات الرقابية المختلفة لفحصها فى سرية تامة، ويتم إحاطة الشاكي بنتيجة الفحص وتحديد مدى أحقيته فيما يطلبه.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، قنوات تقديم الشكاوى، وخطواتها، والشكاوى التي تختص بها هيئة الرقابة الإدارية، وفقا لما أعلنته الهيئة عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

قنوات تقديم الشكاوى لهيئة الرقابة الإدارية

1- من خلال مكتب خدمة المواطنين، تقدم الشكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة، الكائن فى تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

2- من خلال البريد العادى، وترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس.

3- من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg ثم الدخول على قسم الشكاوى بالقائمة الرئيسية، ثم اختيار «إرسال شكوى»، وملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.

4- من خلال الفاكس، حيث ترسل الشكاوى على الفاكس رقم (0020222915403)، أو تليفون الهيئة (0020222902728)، أو الرقم المختصر (16100) والخاص بأسلوب تقديم الشكاوى.

الشكاوي التي تختص بها الهيئة

1 - الشكاوى التى تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف.

2 - الشكاوى التي لا تحوى وقائع محددة يمكن التحرى حولها أو فحصها.

3 - الشكاوى التى يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء.

4 - الشكاوى التى يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى.

5 - الشكاوى التى يتبين قيام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها.

6 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإداري بالدولة.

7 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح.

8 - إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم.

9 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.

10 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة التقدم بشكوى يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.