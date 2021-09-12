خبير سياسة دولية: تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان خلال 5 سنوات

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية في جامعة بورسعيد، إن إطلاق مصر الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي من العاصمة الإدارية الجديدة ستعمل على تحقيق أهداف داخلية وخارجية، إذ تتشارك مصر مع 30 دولة في تقديم هذه الاستراتيجية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي قدم مبادرات للشباب والمرأة وحقوق الإنسان منذ عام 2014، وكذلك اهتم بالتعليم والصناعة في ظل حركة قوية للدولة المصرية.

«سنجر»: تنفيذ الاستراتيجية يجرى خلال 5 سنوات

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن تنفيذ الاستراتيجية سيستمر 5 سنوات، وسيكون هناك تعاون مع مختلف المؤسسات التي تشمل إدارة ومؤسسات الدولة والجامعات، موضحًا أن الرئيس يسعى لبناء قوات مسلحة متطورة، وأيضًا بناء استراتيجية دفاعية عن الدولة بعد تأسيس مجلس الشيوخ والبرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح أستاذ السياسات الدولية في جامعة بورسعيد، أن مجلس النواب أعد دورة تدريبة للشباب للدفاع الوطني، وهذا التدريب للشباب يكون ضمن استراتيجية تعليمية كبيرة للدولة، لافتا إلى أن صناع السياسة ينفذون سياسات الرئيس بشكل من التفاعل بينهم من أجل رفعة شأن مصر.

الدولة تطلق استراتيجية ذكية متكاملة طويلة الأمد

وتتضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وهو الأمر الذي يحقق أهداف رؤية مصر 2030، وهي أول استراتيجية ذكية متكاملة وطويلة الأمد في مجال الحقوق الإنسان في مصر.