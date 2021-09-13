«مساء DMC» يعرض فيديو «الوطن» عن إزالة مخلفات بمحيط سور مجرى العيون

عرض برنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر شاشة «dmc»، مقطع فيديو نشرته «الوطن»، عبر قناتها الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، بعنوان «متراكمة منذ 30 عاما.. إزالة مخلفات بمحيط سور مجرى العيون».

خط ساخن 15264 لنقل الرتش مجانا من أمام المنازل

وأكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، خلال الحلقة، أنه مع تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، تم تولية شركتين من أجل الاضطلاع بمسؤولية تنظيف الشوارع في منطقتين من أصل 4 مناطق جرى تقسيم المحافظة إليها، مشيرًا إلى أن الهيئة مسؤولة عن تنظيف القاهرة وإنارة أعمدتها بالكامل، مشددًا في الوقت ذاته على أنه جرى تخصيص الخط الساخن (15264) لنقل الرتش مجانا من أمام المنازل، وهي مبادرة أطلقها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

نثق في ذكاء المواطنين

وأضاف «الشرشابي»، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: «نتعامل مع كل التراكمات وسنخلص شوارعنا وأحيائنا من التراكمات والقادم أفضل، ونثق في ذكاء المواطنين في التعامل مع الوضع الجديد والحفاظ على نظافة الشوارع».

اجتماع مع 20 عربجيا للعمل بالمنظومة الجديدة

وتابع رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة: «المنظومة الجديدة ستشهد تنسيقا كبيرا بين جهات كثيرة، فنحن نلتقي عددا من المخالفين مثل العربجية الذين يقومون برمي المخلفات ونجعلهم ينخرطون في المنظومة تحت قيادتنا وسيطرتنا»، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع 20 عربجيا اليوم الاثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، حيث سيعملون تحت نطاق الهيئة كموظفين حتى لا يلجأون إلى أساليب أخرى.

وأوضح: «كل الشعب المصري بيصعب عليه الكناس اللي في الشارع، وبقول للناس الكناس اللي يصعب عليك مترميلوش حاجة في الشارع، لأنه هو اللي بيشيلها وهناخد المخلفات من قدام كل بيت فمفيش داعي نرمي حاجة قدام الشارع».

وواصل، أنه إذا تم الالتزام بالجمع السكني بنسبة 100% لن تتواجد القمامة في الشوارع، وستكون هناك فرصة لغسل الشوارع وتنظيفها من الأتربة، لافتًا إلى أن أغلبية القمامة التي تمت إزالتها من منطقة سور مجرى العيون، كانت عبارة عن «رتش»، والذي زاد في الشوارع بسبب تعامل المواطنين مع العربجية، لذلك تم تخصيص خط ساخن (15264) لنقل الرتش مجانا، وهي مبادرة أطلقها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.