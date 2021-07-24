«تجميل القاهرة» تخصص خطا ساخنا لرفع مخلفات المنازل بالمجان: «جربونا»

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن كمية المخلفات الصلبة الناتجة عن المواطنين بسبب ذبح الأضحيات وخلافه تزايدت خلال فترة إجازة عيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى أن تلك المخلفات زادت 10 آلاف طن يوميا في القاهرة خلال فترة العيد علما بأن المحافظة تفرز ما يقرب من 18 ألف طن يوميا، «في موسم العيد الكمية زادت، ونزلنا بمعداتنا الثقيلة، ورفعنا كم هائل موجود في الشوارع وحواري القاهرة».

وأضاف «الشرشابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الهيئة خصصت خطا ساخنا «15264» لاستقبال مكالمات وشكاوى المواطنين، ولقي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، «قدرنا نرفع كميات هائلة وتم الدفن الصحي ليها».

ولفت إلى أن الهيئة معنية بتقليم الأشجار وتشغيل أعمدة الأنارة المعطلة أو التي تعاني وجود مشكلات بها، «أي حاجة الهيئة منوطة بيها أو مسؤوله عنها، وبنستقبل الشكاوى على الأرقام دي».

وأوضح أن ظاهرة «العربجية» والتي يلجأ لها عدد من المواطنين أثناء تحديث شققهم السكنية هي ظاهرة غير جيدة، وتواجهها الهيئة بتلقي مكالمات المواطنين على نفس الرقم الساخن لتقديم الخدمة بالمجان، «العربجي بينقل مخلفات البناء ويرمي في أي مكان، وفيه عربيات بنقبض عليها ومخلفات مالية بتوقع على صاحبها، وفي منطقة أحمد حلمي أحنا بنرفع الكميات يوميا، وأحنا جاهزين نروح بعربيتنا في أي مكان نشيل الردش ومش بناخد فلوس، جربنا».

وأكد أن رفع المخلفات بشكل مباشر من الشقق السكنية يحدث على أرض الواقع بنسبة 60% فقط، ولذا تم التعاقد مع شركتين، أحداهما ستكون في المنطقة الشرقية والأخرى في المنطقة الغربية، وسيكونا مسؤولين عن جمع القمامة من المساكن ونظافة الشوارع، «لو قدرنا نلم الزبالة من أمام الشقق المنظر اللي بتشفوه في الشوارع هينتهي تماما».

وتابع: «عرفنا نقط القوة والضعف، وماشيين بنظام أنه خلال فترة قليلة المواطن هيحس بتغيير في الشارع، وسيطرنا على أكوام قمامة تاريخية موجودة في منطقتي المرج والعزبة البيضا ومناطق متفرقه أخرى بالقاهرة».