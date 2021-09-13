«بريتني سبيرز» تعلن خطبتها لصديقها الإيراني الأصل سام أصغري

أعلنت مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز، مساء أمس الأحد، خطبتها لصديقها الإيراني الأصل سام أصغري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونشرت «سبيرز»، على‭ ‬تطبيق «انستجرام»، تسجيلا مصورا وهي تقف إلى جانب «أصغري»، «27 عاما»، وتعرض خاتما في أصبعها، فيما أكد براندون كوهين مدير أعمال الشاب الإيراني لمجلة «بيبول» الأمريكية، خطبتهما.

«سبيرز» تزوجت مرتين في عام 2004

وتزوجت سبيرز «39 عاما» مرتين من قبل، ففي عام 2004 تزوجت بصديق طفولتها جيسون ألكسندر، لكن الزواج انتهى بعد أيام فقط، وفي وقت لاحق من نفس العام، تزوجت الراقص كيفن فيدرلاين، وأنجبت منه طفلين قبل طلاقهما في 2007.

وسام أصغري إيراني الأصل، وُلد في طهران، وهو الأصغر بين 4 أطفال، وكان قد هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً، حيث استقروا في لوس أنجلوس ويعمل مدرب لياقة شخصي وظهر ممثلا في مسلسل «بلاك منداي» على شبكة شوتايم.

وفي عام 2016، شارك «أصغري» مع بريتني سبيرز في فيديو أغنية «Slumber Party»، حيث شكلت تلك الفرصة بداية تعارفهما.

وتكافح سبيرز، أمام القضاء لإلغاء أمر وصاية مفروض على شؤونها الشخصية والمالية منذ 13 عاما من قبل والدها جيمي سبيرز، واتهم محام المغنية، والدها بمحاولة ابتزازها، وطلب 2 مليون دولار مقابل التنازل عن الوصاية عليها.

ويحاول ماثيو روزينجارت، محام بريتني سبيرز، منذ يوليو الماضي، إبعاد جيمي سبيرز عن الوصاية على ابنته البالغة من العمر 39 عاما، وهو الوضع الذي يسمح له بالسيطرة على شؤونها المالية.

وفي أغسطس الماضي، اعتبر جيمي أنه سيكون من الأفضل له التنحي عن الوصاية، وقال «إنه لا يريد شجارًا علنيًا مع ابنته، ومع ذلك، لم يقدم جدولا زمنيا لاستقالته، وبدا أنه يفتح الباب أمام حل تفاوضي».