إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بكندا

أصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة تعرضهم لحادث طعن من قبل رجل مجهول في مدينة مونتريا بـ«كندا» بعد ظهر أمس الأحد، بالتوقيت المحلي، فيما اعتقلت الشرطة المشتبه بتنفيذه الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المصابين هم رجلان وامرأة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم نقل المشتبه به إلى المستشفى، فيما لم تدلي الشرطة بتفاصيل الحادث، إلا أنه يشتبه في أن يكون الهجوم من مظاهر العنف الأسري.

«سي بي سي» الكندية: منفذ الحادث يبلغ من العمر «53 عامًا» ووضع رهن الاحتجاز لدى الشرطة

من جانبه، قال موقع «سي بي سي» الكندي، إن منفذ الحادث يبلغ من العمر «53 عامًا» ووضع رهن الاحتجاز لدى الشرطة بعد ظهر أمس الأحد، مشيرة إلى أنه طعن امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 17عامًا ورجل يبلغ من العمر 44 عامًا.

وفي أواخر مارس الماضي، قتلت امرأة وأصيب 5 أشخاص، طعنا في حي «لين فالي» الراقي نسبيا في شمال فانكوفر غرب كندا، فيما أوقفت الشرطة سريعا المهاجم، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي 1 نوفمبر الماضي، شهدت مقاطعة كيبيك الكندية سقوط 3 ضحايا على إثر حادثة طعن، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه، وأوضحت الشرطة الكندية، في ذلك الوقت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن منفذ الهجوم كان يرتدي ملابس تشبه تلك الخاصة بالقرون الوسطى.