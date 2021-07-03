الحرائق مستمرة في كندا بسبب الحر: 12 ألف صاعقة تشعل 136 حريقا

تواصلت الحرائق في كندا بسبب الحر، واشتعل اليوم 136 حريقا على الأقل في غابات كندية في جميع أنحاء غرب البلاد، وذلك في أعقاب موجة الحر التي سجلت أرقاما قياسية هناك.

حرائق في كندا بسبب الحر

وأرجع مسؤولو مكافحة اندلاع الحرائق إلى صواعق البرق، وحذر الخبراء من مزيد من الصواعق طيلة يومي السبت والأحد مدفوعة بموجة الحر، ما قد يفاقم من وتيرة اشتعال الحرائق بسبب الحر، حسبما ذكرت «بي بي سي».

وقالت الحكومة الفيدرالية الكندية إنها سترسل طائرات عسكرية، لمساعدة عمال الطوارئ الذين يكافحون للسيطرة على الحرائق في مقاطعة كولومبيا البريطانية التي تُعدّ ثالث أكبر مقاطعات كندا من حيث تعداد السكان.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اضطر الناس إلى الفرار من قرية ليتون في الإقليم ذاته بعد أن دمرتها النيران.

وكانت قرية ليتون قد سجلت أعلى درجة حرارة في كندا على الإطلاق عند 49.6 درجة مئوية يوم الثلاثاء، بعدما أجبرت النيران التي اندلعت في القرية، على بعد حوالي 260 كيلومترا شمال شرقي فانكوفر، سكانها البالغ تعدادهم نحو 250 نسمة على الفرار تاركين أمتعتهم وراءهم مساء الأربعاء.

وقال رئيس بلدية القرية، جان بولديرمان: في غضون 15 دقيقة، اشتعلت النيران والحرائق في القرية بأكملها بسبب الحر.

وسُجلت درجات حرارة عالية بشكل غير طبيعي، في مساحات شاسعة من أمريكا الشمالية خلال الأيام الأخيرة.

ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تكرار الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر الشديدة والبرد القارس.

وقالت دائرة مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة كولومبيا البريطانية، أمس الجمعة، إن 136 حريقا اندلع في أنحاء المقاطعة، بعد نحو 12 ألف صاعقة برق في اليوم السابق.

وقال وزير الدفاع الكندي، هارجيت ساجان، إن الحكومة ستقدم مساعدات، بما في ذلك طائرات مروحية عسكرية وأفرادا للمساعدة في مكافحة الحرائق والوصول إلى الأشخاص المهددين بالنيران.

وتسببت الحرائق في كندا الناتجة عن الحر في إغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

مزيد من الحرائق في كندا بسبب الحر

وقال وزير السلامة العامة، بيل بلير، إن سوء حالة الطقس وحرائق الغابات لهم تأثير «مدمر وغير مسبوق» على كولومبيا البريطانية.

وأضاف: تظهر حرائق الغابات هذه أننا في المراحل الأولى، ما يعد بأن يكون الصيف طويلًا وصعبًا.

ويقول مسؤولو الصحة في كندا، إن درجات الحرارة المرتفعة من المرجح أن تكون قد أسهمت في 719 حالة وفاة مفاجئة، خلال الأسبوع الماضي.