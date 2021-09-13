بعد قليل.. الحكم في استئناف النيابة على براءة المستشارة نهى الإمام

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، حكمها في استئناف النيابة العامة على حكم أول درجة الصادر في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المحكمة» وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على ضابط داخل محكمة مصر الجديدة.

الحكم ما بين البراءة والحبس

وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق حكمها ببراءة المتهمة من الاتهام الأول الموجه لها وهو إهانة الضابط ومن التهمة الثانية وهي تعديها عليه بالقوة والعنف، كما أمرت هيئة المحكمة حضوريا بحبس «نهى الإمام» شهرًا وذلك عن التهمة الثالثة والأخيرة وهي قيامها بالتصوير دون تصريح داخل المحكمة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات حتي يكون الحكم نهائيًا.

بداية الواقعة وتفاصيلها

البداية كانت بقيام «نهى الإمام» وكيل بهيئة النيابة الإدارية، بالتعدي على الضابط قائد حرس محكمة مصر الجديدة بالإشارة والقول حال تأديته وظيفته، وصاحب ذلك التعدي بجروح بجسد الضابط المجني عليه، كما وجه لها تهمة إتلاف أموالا منقولة لا تملكها ما ترتب عليه ضررا ماديا.

وتكشف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنّ المتهمة تعدت على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة «وليد العسل» بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، إذ جاء الاعتداء على قائد الحرس بعدما قام بتنبيهها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية؛ اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما طلب منها التوقف عن تصويرها للموظفين داخل المحكمة نظراً لأن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وذكرت التحقيقات أيضًا أنّه حال قيام قائد الحرس بالتحفظ على الهاتف المحمول للسيدة لوقف التصوير تعدت عليه، وقامت بإتلاف رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، ما دفع الضابط للتحفظ على المتهمة وحرر مذكرة بواقعة الاعتداء لإثبات ما تعرض له من إصابات وغيرها.