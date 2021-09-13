استجابة لـ«الوطن».. نقل شاب من منزل مهجور لدار إيواء في كفر الشيخ

استجابت النائبة «هيام الطباخ»، عضو مجلس النواب عن كفر الشيخ، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، لما نشرته «الوطن»، أمس، على موقعها الإليكتروني، بشأن معاناة شاب يدعى «سيد» عُثر عليه في منزل مهجور بشارع بورسعيد بمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي جرى نقله لدار رعاية بعاصمة المحافظة.

ووفرت النائبة مكانا للشاب «سيد .ي.ر»، الذي جاء من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في الدقهلية، ليستقر به الحال في منزل مهجور بمدينة بيلا، حيث جرى نقله لكفر الشيخ بالتنسيق مع فريق «مجتمع بلا مشردين»، الذي وجه قائده محمود أبو الحسن، إلى سرعة نقل شاب بيلا ، بالتنسيق مع رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن، نرمين القصرى، بتكليف من المحاسب سيد مسلم وكيل وزارة التضامن بالمحافظة.

وأكد سامح النويشي، ومحمد نجيب، عضوا فريق «مجتمع بلا مشردين»، أنهما تواجدا مع الشاب بمستشفى كفرالشيخ العام وقاما بإجراء كافة التحاليل له وعمل أشعة مقطعية للتأكد من سلامته الصحية وتم نقله لمؤسسة رعاية.

الشاب لا يتحدث لأحد وحالته الصحية كانت سيئة

ونشرت«الوطن»، قصة الشاب تحت عنوان «إنقاذ شاب مجهول الهوية عثر عليه بمنزل مهجور في كفر الشيخ»، حيث عثر عليه الأهالي على الشاب بمكان مهجور بمدينة بيلا وجرى إبلاغ فريق مجتمع بلا مشردين، لينتقل أعضاؤه لمكان تواجد الشاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى بيلا ومنها إلى كفر الشيخ العام لعمل الفحوصات الطبية، وتبين أن شقيقه طرده ووعد بالحضور أكثر من مرة لأخذه لكنه لم يف بوعده، وأن الشاب كان في حالة صحية سيئة ولا يتحدث لأحد.