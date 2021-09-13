«غذائية العاشر» تستضيف ممثلي هيئة سلامة الغذاء ومركز تحديث الصناعة

استضافت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان ممثلي كل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومركز تحديث الصناعة، لبحث أوجه التعاون المشترك وتيسير العقبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية بالمدينة.

ترأس الاجتماع حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية، بحضور كل من الدكتور محمد عبد الفضيل مدير إدارة الرقابة على المصانع بهيئة سلامة الغذاء، وأحمد بلال مدير فرع الهيئة بالعاشر من رمضان، وكل من المهندسة فاطمة ممدوح وكريم الخضري من مركز تحديث الصناعة، وعشرات المستثمرين من أصحاب المصانع الغذاية.

معالجة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي

وأشاد «الفندي»، باستجابة الأجهزة الحكومية في التواصل مع المستثمرين لمحاولة معالجة التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للصناعة والمجتمع والاقتصاد المصري، مطالبا كل أصحاب مصانع الغذاء بضرورة تحقيق أقصى جودة ممكنة فى للمنتجات حماية لصحة المواطن المصرى من ناحية، وتفاديا لخسارة الأسواق الخارجية بسبب سمعة المنتج المصرى.

مساعدة المصانع في تلبية اشتراطات الهيئة والارتقاء بجودة الإنتاج

وأبدى الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير إدارة الرقابة على المصانع بهيئة سلامة الغذاء، استعداده الكامل لمساعدة المصانع في تلبية اشتراطات الهيئة والارتقاء بجودة الإنتاج، مطالبا بضرورة التسجيل لدى الهيئة.

وقال «عبد الفضيل»، إن إجمالي عدد المصانع التي رصدتها الهيئة وصل إلى 1617 مصنعا، منها 664 مصنعا طلبت التسجيل بإرادتها، ودخل 317 مصنعا منها في القائمة البيضاء حتى الآن.

يّذكر أن عدد مصانع القطاع الغذائي المسجلة لدى اتحاد الصناعات 14 ألف مصنع.

وعلى صعيد متصل، أبدى مسؤولو مركز تحديث الصناعة رغبتهم لخدمة المصانع فى العاشر من رمضان، من خلال البرامج التى يطرحها المركز للتدريب ورفع كفائة المصانع وخطوط الإنتاج.

وطالبهم حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية، بضرورة حضور اجتماعات اللجنة الشهرية لإطلاع المستثمرين على كافة المستجدات والبرامج لدى مركز تحديث الصناعة، والتي يمكن أن تستفيد منها المصانع.