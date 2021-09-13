رسميا.. البنك الأوروبي يمول أول ميناء جاف في مصر بـ25 مليون يورو

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إنه قدم دعما تمويليا بشكل رسمي، لبناء أول ميناء بري جاف في مصر، بمدينة السادس من أكتوبر، بقرض قيمته 25 مليون يورو لشركة ميناء أكتوبر الجاف، وهي شركة ذات غرض خاص، أنشأها تحالف مكون من «السويدى إليكتريك» و«دي بي شنكر- مصر» و«السويدي للممتلكات اللوجيستية».

وأشار البنك، في بيان اليوم، إلى أن تطوير وإنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف يعد أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، كما يعد في إطار برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

وأوضح البنك أن أول ميناء بري جاف في مصر سوف يعمل كبوابة ممتدة إلى الموانئ البحرية الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية، ما يدعم البنية التحتية للموانئ الحالية وسوق الخدمات اللوجستية.

الميناء يعزز كفاءة الخدمات ويسهل إجراءات التخليص الجمركي

وتابع: «سيعزز ميناء 6 أكتوبر الجاف كفاءة الخدمات اللوجستية، حيث سيصبح الوجهة النهائية للبضائع، كما يقدم إجراءات تفتيش وتخليص جمركي فعالة، بما يؤدي إلى تقليل الازدحام في الموانئ البحرية وتحقيق وفورات في التكلفة من خلال استخدام خدمات السكك الحديدية متعددة الوسائط في الموانئ البحري»، مضيفا أن الميناء سيعمل على تحسين الثقة والفعالية الشاملة من حيث التكلفة للعمليات اللوجستية للعملاء المستقبليين للميناء الجاف.

ولفت البنك إلي أنه بمجرد تشغيله، سيساهم ميناء 6 أكتوبر الجاف في الحد من ازدحام الطرق والحوادث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق نقل بعض حركة مرور الحاويات من الطرق البرية إلى السكك الحديدية.

وقالت نانديتا برشاد، المدير التنفيذي للبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يُعد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميناء الجاف في مدينة 6 أكتوبر إنجازًا بارزًا لكل من مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يمثل المشروع أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ الجافة البرية في البلاد، وتمهيدا لدخول مدينة 6 أكتوبر في مشروع المدن الخضراء الرائد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، معتبرة أن المشرو مثالا واضحا على كيفية إمكانية زيادة قدرة البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية الحالية وفي نفس الوقت دفع الأجندة الخضراء إلى الأمام.

من جانبه قال أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك إن المشروع يعد نتيجة المشاركة المثمرة بيننا وبين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

البنك يمول خطة عمل المدن الخضراء بـ350 ألف يورو

وبحسب بيان البنك فإنه من خلال برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيتم تقديم مساعدة فنية تصل قيمتها إلى 350 ألف يورو إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر لتحديد الأولويات ومعالجة التحديات البيئية، من خلال تطوير خطة عمل المدن الخضراء.

وتعتبر مصر عضوا مؤسسا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012 في مصر، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 7.7 مليار يورو في أكثر من 132 مشروعًا.