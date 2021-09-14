فوائد كبد وقوانص الدجاج: حديد وزنك وطاقة

كشفت جمعية تطوير صناعة الدواجن EPIS الفوائد الغذائية لتناول وجبات قلوب الدجاج والقوانص، حيث يوفران جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعلهما مصدراً كاملاً للبروتين الذي يعتبر المكون الرئيسي لوظائف ونمو جميع خلايا الجسم.

وأوضحت الجمعية في تقرير لها، أن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم أن كوبا واحدا من قلوب الدجاج المطبوخة يحتوي على 38.3 جرامًا من البروتين، بينما تحتوي القوانص المسلوقة على 44.1 جرامًا، ما يلبي حوالي 46 جراما من الاحتياجات اليومية الموصى بها للسيدات و56 جراما للرجال.

قلوب الدجاج والقوانص تحتوي على نسبة عالية من الحديد والزنك

وأكدت الجمعية أنه وفقاً لما نشره المركز الأمريكي لبيانات الغذاء التابع لوزارة الزراعة USDA، فإن كلا من قلوب الدجاج والقوانص تحتوي على نسبة عالية من الحديد والزنك، حيث يحتوي القلب الواحد على 13.1 ملجم من الحديد و10.6 ملجم من الزنك، بينما تحتوي القوانص على 4.62 ملجم من الحديد و6.41 ملجم من الزنك.

وأشارت جمعية تطوير صناعة الدواجن إلى أن أهمية عنصر الحديد تأتي كونه العنصر الأساسي لإنتاج الهيموجلوبين ونقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، أما عنصر الزنك فهو يقوي جهاز المناعة، كما يساعد على التئام الجروح.

كوب واحد من قوانص الدجاج يحتوي على 223 سعرة حرارية

وفي نهاية التقرير أكدت الجمعية أن خبراء التغذية كشفوا أننا إذا كنا نرغب في تجهيز وجبة منخفضة السعرات الحرارية، فإن القوانص المطهوة هي الخيار الأفضل، حيث يحتوي كوب واحد ​​على 223 سعرة حرارية، بينما تحتوي نفس الكمية من قلوب الدجاج المطبوخ على 268 سعرة حرارية، وعلى الرغم من وجود فرق 45 سعرة حرارية بين المنتجين، فإن كلا من قلوب الدجاج والقوانص هي أطعمة أقل كثافة في الطاقة، ما يعني أن محتواها من السعرات الحرارية منخفض بالمقارنة مع وزنها.