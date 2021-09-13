دراسات علمية: تناول بيض الدجاج يحافظ على صحة الحامل والمولود

دعت جمعية تطوير صناعة الدواجن، السيدات الحوامل إلى ضرورة تناول بيض الدواجن طوال فترة الحمل، لما يضمه من نسبة عالية من البروتينات والمعادن الأساسية والفيتامينات، خاصة ڤيتامين ب 9، أو ما يسمي بـ حمض الفوليك، الذي يعتبر من العناصر الغذائية الضرورية عند التخطيط لحمل صحي وتجنب حدوث العيوب الخلقية للجنين.

المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يوصي بتناول الأطعمة المحتوية على فيتامين ب 9

وأضافت الجمعية، أن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، أوصى جميع السيدات ما بين 20-40 عاماً، باستهلاك 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً، من خلال تناول الأطعمة المحتوية على ڤيتامين ب 9، ضمن نظام غذائي مفيد مثل بيض الدجاج، للمساعدة على تقليل خطر إصابة الأجنة ببعض العيوب الخلقيّة الرئيسية في دماغ الطفل، والمعروفة علمياً بمصطلح «Neural tube defects».

أوضحت الجمعية في تقرير لها أن مجلة «Obstetrics & Gynecology»، أكدت في دراسة علمية لها، أن تناول كميات كبيرة من حمض الفوليك يزيد من معدلات انغراس الجنين في جدار الرحم، ومن ثم نجاح حدوث الحمل، وولادة الجنين حياً.

البيضة الواحدة تحتوي على 22 ميكروجرام فوليك

تابعت الجمعية أن العلماء أكدوا أن البيضة الواحدة تحتوي على 22 ميكروجراما من حمض الفوليك، بما يعادل حوالي 6٪ من القيمة الغذائية اليومية لاحتياجات الجسم العادي، وقد أوضحت الأبحاث العلمية أن جرعة حمض الفوليك التي يجب أن تتناولها الأم الحامل تختلف باختلاف فترة الحمل علي النحو التالي:

جدول بالكميات المطلوب تناولها للسيدة الحامل

جرعة حمض الفوليك التي ينبغي تناولها يومياً خلال فترات الحمل المختلفة، وهي تبدأ قبل حدوث الحمل، ويجب تناول 400 ميكروجرام أي ما يساوي 0.4 مجم، أما في أول ثلاثة أشهر، فيجب تناول 400 ميكروجرام وهي تساوي 0.4 مجم، ومن الشهر الرابع إلى الشهر التاسع فيجب تناول 600 ميكرو جرام، أي ما يساوي 0.6 مجم، أما أثناء الرضاعة الطبيعية فيجب تناول 500 ميكروجرام أي ما يساوي 0.5 مجم.

وإذا كان هناك تاريخ مرضي للعائلة في العيوب الخلقية، وخاصة بالجهاز العصبي، أو عند تناول أدوية مضادة للصرع، وفي حالات الحمل في توأم، تؤكد الجمعية الطبية أنه يجب أن يتم اللجوء للطبيب المتابع للحامل لإضافة جرعة زائدة من حمض الفوليك لها.