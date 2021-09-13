«عشق السينما وترك الطب».. محطات في حياة سراج منير

يستعرض «الوطن» في الذكرى الـ64 لوفاة الممثل سراج منير اليوم الاثنين، أبرز المحطات في حياة الفنان الراحل الذي توفي في 13 سبتمبر1957، عن عمر يناهز 53 عامًا، وكان عضوًا في فريق التمثيل خلال فترات الدراسة حتى المرحلة الثانوية، وتخلى عن دراسته في مجال الطب مقابل دخوله إلى عالم السينما، ليصبح بعد ذلك أحد عمالقة الفن في مصر والوطن العربي.

الفنان سراج منير شقيق المخرج فطين عبد الوهاب، والمخرج حسن عبد الوهاب، وكان والدهم يعمل في وزارة المعارف، وكان يشغل منصب مدير تعليم.

بدايات سراج منير مع التمثيل

التحق بفريق التمثيل في مراحل دراسته حتى الثانوية العامة، وبعدها سافر إلي ألمانيا لدراسة الطب، ولكنه وقع في غرام السينما، فترك الطب من أجلها.

شارك سراج منير في العديد من الأفلام الصامتة خلال فترة مكوثه في ألمانيا، وتنقل بين العديد من الاستديوهات، حتى التقى بالمخرج محمد كريم هناك، ولكنه عاد إلى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية.

الوسادة الخالية أبرز أفلام سراج منير

احترف الفن من خلال عمله في فرقة يوسف وهبي، كما قدم عددًا من الأعمال مع نجيب الريحاني، حتى وصل أعلى درجات نشاطه الفني في فترة الأربعينات.

وكانت أبرز أفلامه «بنات اليوم»، عام 1956، من إخراج وتأليف هنري بركات، و«الوسادة الخالية»، في عام 1957، من إخراج صلاح أبو سيف، وتأليف السيد بدير، و«وداع في الفجر»، الذي عُرض عام 1956، من إخراج حسن الإمام، وتأليف كمال الشناوي.

تجربة سراج منير في مجال الإنتاج السينمائي

خاض سراج منير تجربة إنتاج سينمائية واحدة، من خلال فيلم «حكم قراقوش»، الذي عُرض عام 1953، من إخراج فطين عبد الوهاب، وتأليف محمود السباع.

قدم الراحل خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 140 عملاً فنيًا، كما تنوعت أدواره، فاستطاع أن يدخل قلب الجمهور، وكوّن له قاعدة جماهيرية عريقة، كما خاض تجربة الإخراج المسرحي مع المؤلف الشهير بديع خيري.

5 أعمال مسرحية من إخراج سراج منير

عُرضت مسرحية «إوعى تعكّر دمك» في فترة الخمسينات، لتكون أولى تجارب سراج منير الإخراجية، وشارك بها العديد من الممثلين مثل ماري منيب، محمد شوقي، ميمي شكيب، سعاد حسين، وغيرهم من الفنانين.

كما أخرج مسرحيتين في عام 1955، الأولى هي «إبليس وشركاه»، وشارك فيها بالتمثيل أيضًا، ومن تأليف الكاتب بديع خيري، والثانية هي «الستات لبعضيهم»، من بطولة ماري منيب، عباس فارس، ميمي شكيب، وغيرهم من الفنانين.

كما أخرج مسرحيتين بالاشتراك مع المؤلف بديع خيري في عام 1956، وهما «لزقة إنجليزي»، التي شارك بالتمثيل فيها سراج منير، و«اللي يعيش ياما يشوف».