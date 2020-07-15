في ذكرى ميلاده.. 8 أعمال لـ سراج منير ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

تحل اليوم الذكرى 116 لميلاد الفنان سراج منير، الذي ولد في القاهرة يوم 15 يوليو 1904، وقدم ما يزيد عن 140 فيلما سينمائيا، بدأها بالفيلم الصامت "زينب" أمام بهيجة حافظ، واختتم حياته قبل رحيله عام 1957 بفيلم "حتى نلتقي" أمام فاتن حمامة، وسبق كل ذلك المسرحيات التي قدمها في شارع عماد الدين، ومع فرقة نجيب الريحاني.

8 أفلام شارك فيها سراج منير، جاءت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد 1996، تستعرضها "الوطن"، في السطور التالية:

سي عمر

مع الفنان نجيب الريحاني، قدم سراج منير فيلم "سي عمر" عام 1941، بطولة ميمي شكيب، زوزو شكيب، عبدالفتاح القصري، قصة نجيب الريحاني وبديع خيري، وإخراج نيازي مصطفى.

رصاصة في القلب

عام 1944 شارك الفنان سراج منير، في فيلم رصاصة في القلب، مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، وراقية إبراهيم، سيناريو وحوار توفيق الحكيم ومحمد كريم، وإخراج محمد كريم.

النائب العام

عام 1946 قدم سراج منير، فيلم النائب العام، مع مديحة يسري، حسين رياض، زكي رستم، تأليف أحمد شكري، وإخراج أحمد كامل مرسي.

أمير الانتقام

شارك سراج، الفنان أنور وجدي، فيلم أمير الانتقام عام 1950، بطولة سامية جمال، فريد شوقي، محمود المليجي، كمال الشناوي، قصة ألكسندر دوماس، سيناريو وإخراج هنري بركات.

المنزل رقم 13

عام 1952، قدم سراج منير، فيلم المنزل رقم 13، مع فاتن حمامة، عماد حمدي، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج كمال الشيخ.

جعلوني مجرما

مع ملك الترسو الفنان فريد شوقي، وهدى سلطان، قدم سراج منير، فيلم جعلوني جرما عام 1954، قصة فريد شوقي ورمسيس نجيب، وإخراج عاطف سالم.

أيامنا الحلوة

شارك سراج منير، العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وعمر الشريف، وأحمد رمزي، وفاتن حمامة، عام 1955 فيلم أيامنا الحلوة، سيناريو علي الزرقاني، وإخراج حلمي حليم.

شباب امرأة

مع المخرج صلاح أبو سيف، قدم سراج منير، فيلم شباب امرأة عام 1956، أمام تحية كاريوكا، شكري سرحان، شادية، عبدالوارث عسر، قصة أمين يوسف غراب.