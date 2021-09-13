«التجارة» توافق على دعم صادرات المبيدات الحشرية والصودا الكاوية

وافقت وزارة التجارة والصناعة على دعم صادرات بعض منتجات الصناعات الكيماوية، وعلى رأسها المبيدات الحشرية والصودا الكاوية.

وقال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه تقرر إضافة 5 منتجات جديدة إلى قائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج دعم صادرات القطاع، وكشف المجلس في بيان أن تلك المنتجات تضم كلوريد الكالسيوم، والبولى فينيد كلوريد، والمبيدات الحشرية، والصودا الكاوية والصودا كاوية «قشور».

وبحسب بيان المجلس، فإنه إذا كانت نسبة القيمة المضافة بالمنتج المُصدر تمثل 80% فأكثر فإن نسبة المساندة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 لصادرات المصانع فى المناطق الداخلية ستكون 15%، ونحو 11% في المناطق الحرة.

ضوابط الحصول على دعم الصادرات

وفيما يتعلق بضوابط الحصول على دعم الصادرات، أشار المجلس إلى أنه يحظر حظرا تاما التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية، حيث يقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانوني للشركة أو موظفي هذه الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوي من الممثل القانوني للشركة.

وأكد المجلس أهمية التزام جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الادارة، على أن يكون الحد الأقصى لاستيفاء الملف ستة أشهر تحسب من تاريخ إخطار الشركة بالاستيفاء.

وأضاف أنه يحق لكل المنشآت التي تباشر عمليات التصدير للسلع التي لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات، على أن يراعى فيها أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة، وأن تكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة كما تكون الشهادة مسجلة لدى الهيئة.

شروط حصول شركات التصدير الزراعي على الدعم

وبالنسبة للشركات التجارية التى تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير)، قال المجلس إن الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الانتاجية أو التى تدخل ضمن مجموعة شركات تخضع لنفس معاملة معاملة الشركة الإنتاجية على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك، كما تعامل الشركات التى تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات الإنتاجية، على أن يقدم صورة عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها أحد خطوط الإنتاج أو أن يكون لها حق تشغيله.

ووفقا للقواعد العامة، يلتزم المصدر لإثبات استخدام مستلزمات إنتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات، موضح بها اسم المصنع المنتج، وذلك عند طلب المساندة على أساس المدخلات من منتج محلى.

وأوضح المجلس أنه في حال وجود شركات تقوم بتصنيع أكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد بذلك، كما تعامل مستلزمات الإنتاج المصنعة فى المناطق الحرة معاملة مستلزمات الإنتاج المحلية عبر تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت أن المنتج مصنع داخل المنطقة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.