زوجة أمير طعيمة تكشف تطورات حالته الصحية: «ادعوا له ربنا يشفيه»

ناشدت المطربة المعتزلة جيني، زوجة الشاعر أمير طعيمة، الجمهور، بالدعاء لزوجها بتماثله للشفاء، حيث أصيب بوعكة صحية شديدة منذ أيام قليلة.

وكتبت جيني زوجة أمير طعيمة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «بشكر كل الناس اللي بتتصل وبتسأل على أمير.. الحمد لله مش كورنا، ولكن هو تعبان وغير قادر على الرد على التيلفون من 3 أيام.. أرجوكم الدعاء ولما نتطمن هنطمن الجميع.. ولو في شغل متأخر يا ريت يستني».

«جيني» تكشف محاولة أمير طعيمة للاعتزال: ضغوط نفسية

يذكر أنّ أمير طعيمة، تعرض لضغوط نفسية في شهر أبريل الماضي، كادت أنّ تدفعه لإعلان الاعتزال بشكلٍ نهائي، ما دفع زوجته آنذاك للكتابة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «للمهتمين بالأمر، تعرض زوجي الشاعر الكبير مقامًا وخلقًا لضغط نفسي غير محتمل، وعمل بجهد واحترام وإخلاص لم أر في حياتي رجل مثل أمانته في العمل على حساب بيتي ونفسي وأولادي».

وتابعت: «وآخر أسبوعين تعرض لوعكة صحية شديدة شفاه الله منها بدعاء الأم قبل الجميع، وها أنا طريحة الفراش اشتد عليا المرض لدرجة لا أتخيل أنني تخيلت نفسي أصل لهذا الألم والميكروب اللعين، لذلك قررت الخروج عن صمتي».

وأضافت جيني زوجة أمير طعيمة، بقولها: «تعرض بيتي لزلازل لا يطيقها إلا المحبين، وكاد ينهار البيت وقررت منذ فترة أبتعد عن أي شئ يخص عمل زوجي حتي بأبدأ الرأي للضغط مثل أي مستمعة له في الشارع، ولكن وجب الكلام.. يفكر أمير بكل جدية في الابتعاد وتغيير مسار عمله لكل الضغوط من الجهلة المرتزقة الغير دارسة ولا تعلم عن الفن، فطفح بي الكيل، ولن أسمح له بذلك ولن أرضى ولو كلفني الكثير من الخسائر، إنه المبدع والفنان والقدوة والزوج العظيم».