أسعار السخانات الغاز.. تبدأ من 1400 جنيه

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار السخانات الغاز استعداداً لفصل الشتاء، بدلاً من سخانات الكهرباء التي تستهلك فواتير الكهرباء وتضفي عبئا على المواطنين، لذا يلجأ الكثيرين إلى السخانات الغاز حيث يعتبر الغاز أرخص وسيلة والأكثر شيوعًا للاستخدام في تدفئة المياه.

وفي هذا الصدد، وفي إطار ما تقدمه «الوطن» للقارئ من خدمات على مدار الساعة أسعار السخانات الغاز وفقًا لجولة في أحد مواقع التسوق عبر الإنترنت.

أسعار السخانات الغاز

يصل سعر سخان الغاز 10 لترات من ماركت Olympic OGH-10L إلى 1870 جنيهًا.

يصل سعر Tornado GHM-C10BNE-W سخان مياه غاز دون خزان - 10 لتر إلى 1900 جنيه.

وبلغ سعر Olympic OEGWDG06FLWH سخان غاز بدون مدخنة - 6 لترات - نحو 1475 جنيهًا.

كما وصل سعر Zanussi ZYG10122WB سخان غاز بدون خزان - 10 لترات إلى 1945 جنيها.

وبلغ سعر White Point WPGWH 10 LS - سخان غاز - ١٠ لتر - سيلفر نحو 1570 جنيها.

ووصل سعر Passap WH- 6L سخان مياه غاز - 6 لترات - أسود إلى 1369 جنيهًا.

كما بلغ سعر Tornado GHM-C06CTE-W سخان مياه تورنيدو غاز 6 لترات - شاشة ديجيتال - بسعر يصل إلى 2031 جنيهًا.

ووصل سعر Zanussi Zyg10122Wb سخان مياه غاز - 10 لترات بسعر يصل إلى 2150 جنيها.

وبلغ سعر Ariston DGI6LDFNG -سخان غاز - 6 لترات 1950 جنيهًا.

ووصل سعر Kiriazi سخان كريازى غازستار - 10 لترات غاز طبيعي إلى 1820 جنيهًا.

فوائد سخان الغاز الطبيعي

دائمًا ما يفضل العديد من الأشخاص استخدام سخانات الغاز بشكل عام لأنّها تعتبر أكثر توفيرًا من السخانات الكهربائية، كما أن أنظمة الغاز تكون أكثر ضوضاءً بسبب اندفاع الماء الساخن عبر الأنابيب، حيث يكون ذلك علامة تحذير ناتجة عن تراكم الحمأة أو الرواسب الكلسية، كما أنَّه من أبرز عيوب سخان الكهرباء أنَّه محدد بكمية مياه محدودة حسب حجم السخان ولكن سخان الغاز غير محدد بكمية مياه فيمكنك تشغيله وسحب المياه التي تحتاجها.