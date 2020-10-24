أيهما أفضل قبل الشتاء؟.. أسعار سخان الغاز والكهرباء والفرق بينهما

مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الإحساس بالبرودة وانخفاض الحرارة، يزداد الإقبال على شراء سخّانات المياه سواء تلك التي تعمل بالكهرباء أو الغاز للمساعدة في تدفئة المياه، والتقليل من شدة برودتها.

وفي هذا الصدد، رصدت "الوطن" أسعار سخان الغاز والسخان الكهربائي في الأسواق ومميزات وعيوب كل منهما على النحو التالي:

أسعار سخان الغاز

سخان غاز فريش 6 لترات

سجّل سعر سخان غاز فريش 6 لترات نحو 1163 جنيهًا، وسعر سخان فريش غاز 6 لترات استانلس سجّل نحو 1999 جنيها.

سخان غاز فريش 10 لترات

فيما سجّل سعر سخان غاز فريش 10 لترات نحو 1619 جنيهًا، أما سعر سخان الغاز 10 لترات استانلس 1799 جنيهًا.

سخان غاز يونيون إير 6 لترات

وتراوح سعر سخان يونيون إير غاز 6 لترات بين 1529 و1349 جنيهًا.

سخان غاز يونيون إير 10 لترات

أما سخان مياه غاز يونيون إير 10 لترات سجّل نحو 1799 جنيهًا.

سخان غاز زانوسي 6 لترات

وسجل سعر سخان زانوسي غاز 6 لترات نحو 1630 جنيهًا.

سخان غاز زانوسي 10 لترات

أما سعر سخان الغاز زانوسي 10 لترات سجّل نحو 2085 جنيهًا.

سخان غاز أوليمبيك إلكتريك 6 لترات

وسجّل سعر سخان الغاز أوليمبيك إلكتريك 6 لترات نحو 1445 جنيهًا.

سخان غاز أوليمبيك إلكتريك 10 لترات

فيما سجل سعر سخان غاز أوليمبيك إلكتريك 10 لترات نحو 1980 جنيهًا.

سخان غاز أريون 6 لترات

وجاء سعر سخان سخان غاز أريون 6 لترات نحو 1090 جنيهًا.

سخان غاز أريون 10 لترات

فيما تراوح سعر سخان سخان غاز أريون 10 لترات بين 1181 و1499 جنيهًا.

سخان غاز كريازي 5 لترات

وجاء سعر سخان غاز كريازي 6 لترات نحو 1450 جنيهًا.

سخان غاز كريازي 10 لترات

ويتراوح سعر سخان غاز كريازي 10 لترات بين 1700 جنيه و2155 جنيهًا.

أسعار سخان الكهرباء

وبدأت أسعار سخانات الكهرباء من 920 جنيهًا ووصلت إلى 1500 جنيه، وذلك باختلاف السعة والنوع والمواصفات، ويمكنك الاطلاع على الأسعار من هنـــــــا.

أسعار السخانات ضمن مبادرة ميغلاش عليك

- سوبر ستار - سخان مياه كهربائي 50 لترا: 902 جنيه بدلًا من 1061 جنيهًا.

- سوبر ستار - سخان مياه كهربائي 30 لترا: 763 جنيهًا بدلًا من 897 جنيهًا.

- دريم - سخان مياه كهربائي رأسي 50 لترا: 897 جنيهًا بدلًا من 1056 جنيهًا.

- دريم - سخان مياه كهربائي رأسي 30 لترا: 757 جنيهًا بدلًا من 891 جنيهًا.

- سخان غاز 5 لترات س9: 1700 جنيه بدلًا من 1890 جنيهًا.

- سخان غاز 10 لترات س12 ديجيتال: 1950 جنيهًا بدلًا من 2160 جنيهًا.

- سخان غاز 10 لترات س8: 2160 جنيهًا بدلًا من 2400 جنيه.

- سخان مياه تورنيدو غاز 6 لترات مزود بشاشة ديجيتال و يعمل بالغاز الطبيعي: 1255 جنيهًا.

- سخان مياه تورنيدو غاز 10 لترات مزود بشاشة ديجيتال و يعمل بغاز البوتاجاز: 1599 جنيهًا.

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 65 لترًا مزود بلمبة LED كمؤشر لدرجة الحرارة: 1830 جنيهًا.

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 65 لترًا مزود بشاشة ديجيتال: 1880 جنيهًا.

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 55 لترًا مزود بلمبة LED كمؤشر لدرجة الحرارة: 1710 جنيهات.

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 55 لترًا مزود بشاشة ديجيتال: 1800 جنيه.

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 45 لترًا مزود بشاشة ديجيتال: 1705 جنيهات.

- سخان غاز وايت بوينت 10 لترات: 1699 جنيهًا.

عيوب سخان الكهرباء مقارنة بسخان الغاز

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت بعض الفروقات بين سخان الكهرباء والغاز على النحو التالي:

- سخان الكهرباء محدد بكمية مياه محدودة حسب حجم السخان ولكن سخان الغاز غير محدد بكمية مياه فيمكنك تشغيله وسحب المياه التي تحتاجها.

- سخان الكهرباء يحتاج إلى وقت للتشغيل حتى يتم تسخين المياه قد يصل إلى ساعة أو أكثر ولكن سخان الغاز لا يتم تشغيله إلا وقت الاستخدام.

- تعتبر الكهرباء أغلى بكثير من الغاز فيعتبر استخدام السخان الكهربائي مكلف نسبيًا وعند الحاجة إلى تشغيله لفترات طويلة يسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ وكلما زادت سعة السخان زادت الكهرباء المستهلكة.

- سخان الكهرباء ليس اقتصاديًا بالمرة لأنّه يستخدم كمية كبيرة من الطاقة غير المتجددة وهي الكهرباء لتسخين كمية ماء صغيرة نسبيًا ما يسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير.