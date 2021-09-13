رئيس «النيابة الإدارية» يلتقي مدير التحول الرقمي لمتابعة ملف الرقمنة

التقى المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير وأعضاء إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، صباح اليوم.

استعرض المستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، استراتيجية التحول الرقمي بالنيابة، وما جرى تنفيذه من خطوات خلال المرحلة السابقة من الميكنة الشاملة للعمل بعدة محافظات.

الميكنة الشاملة ضمت العديد من المحافظات

وأوضح «عطوة» أن الميكنة الشاملة، ضمت العديد من المحافظات وهي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة لخطة الميكنة التي تتبناها الهيئة سوف تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء، لتتسع بعد ذلك تباعا لتمتد إلى كافة محافظات الجمهورية.

التحول الرقمي يوفر الوقت والجهد وييسر على المواطنين

من جانبه، أكد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة العمل بالنيابة الإدارية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

وقالت النيابة الإدارية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتحقيقا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية، الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.

النيابة الإدارية تنتهي من رقمنة 18 نيابة

وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد انتهت من ميكنة 18 نيابة نستعرضها كالتالي:

1- محافظة بورسعيد، الانتهاء من ميكنة 4 نيابات بالإضافة إلى المكتب الفني وفرع الدعوى.

2- محافظة الإسماعيلية، الانتهاء من ميكنة 5 نيابات ومكتب فني وفرع دعوى.

3- محافظة السويس، الانتهاء من ميكنة نيابة السويس أول وثان.

4- محافظة شمال سيناء، الانتهاء من ميكنة نيابة العريش.

5- ميكنة نيابة أكتوبر ثان.

6- ميكنة نيابة القاهرة الجديدة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية أن المستهدف من التحول الرقمي، هو استكمال ميكنة باقي محافظات الجمهورية، وميكنة الأمانة العامة، وميكنة إدارة النيابات، والربط بين جميع إدارات النيابة الإدارية، وتفعيل تقنية الاجتماعات عبر الإنترنت، والربط المتكامل بين النيابة الإدارية وباقي قطاعات الدولة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.