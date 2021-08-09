رئيس «النيابة الإدارية»: التحول الرقمي له أثره البالغ على تطوير منظومة العدالة

تفقد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، النيابات الإدارية بمحافظة السويس، اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة للنيابة الإدارية بالمحافظة.

وتفقد رئيس النيابة الإدارية، النيابات برفقة محافظ السويس اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، والمستشار عزت أبو زيد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار فهيمة الحكيم، مدير وحدة الشكاوى عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عطوة.

المشروع القومي للتحول الرقمي

وأكد «المنشاوي» أهمية المشروع القومي للميكنة الشاملة وأهمية دخول النيابة الإدارية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية والتيسير على المواطنين وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.

كما قدم المستشار أحمد عطوة، مدير إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية كلمته، عرضًا يوضح فيه ما تم تحقيقه من التحول الرقمي الشامل للنيابة الإدارية بمحافظة السويس بعد النجاح الذي تحقق بمحافظات المرحلة السابقة، التي ستنتقل بعدها لباقي محافظات الجمهورية وفق الخطة القومية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

من جانبه، أشاد محافظ السويس بالدور البارز والفعال الذي قام به رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيما يتعلق بتحقيق خطوات بالغة الأهمية للمشروع الشامل للتحول الرقمي، وتمكين ودعم الشباب والمرأة بالمراكز القيادية بالنيابة الإدارية الذي جاء متزامنًا مع توجهات الدولة وما تشهده من نهضة شاملة في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء أهدى محافظ السويس، المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع المحافظة، كما قام المستشار عصام المنشاوي بإهداء درع النيابة الإدارية لمحافظ السويس.

ويأتي موضوع الميكنة والتحول الرقمي في محافظة السويس استكمالًا لما سبق وتم تنفيذه في المراحل السابقة لتنفيذ التحول الرقمي بالنيابة الإدارية والتي شملت محافظات بورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية ونيابة القاهرة الجديدة ونيابة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية للتحول الرقمي بالنيابة الإدارية لتشمل محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان.