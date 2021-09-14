إبداعات سالي.. رسمت منير بـ2000 مسمار وأحلام بشمع العسل

استطاعت فتاة عشرينية أن تجسد واحدا من أشهر المطربين المصريين والعرب بالمسامير، حيث استخدمت الفتاة 2000 مسمار لترسم وجه الفنان محمد منير، الذي نفذته بمهارة منقطعة النظير، حيث إنها ليست أول شخصية تبدع سالى في تجسيدها حيث استطاعت رسم المطربة الخليجية أحلام بشمع العسل وخلية النحل والعسل، على الرغم من تخرجها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعدم دراستها للفن.

تخرجت في اقتصاد وعلوم سياسية وبدأت الرسم من سن 3 سنوات

تروي سالي مجدي 26 عاما، خريجة كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة بني سويف قصتها لـ«الوطن»: «لم أعمل بمجال دراستي مطلقا، بدأت الحصول على منح وكورسات رسم واشتركت في عدد من الجاليرهات، حيث بدأت رحلة الرسم حينما كان عمري 3 سنوات وتطور الأمر لرسم بورتريهات أثناء الجامعة وخلال فترة كورونا بدأت في استخدام العسل والطحينة بدعم والدي ووالدتي وأشقائي وأصدقائي، ودعمت المشاهير برسمهم بالعسل والطحينة مثل سمير غانم ودلال عبد العزيز».

تودع المشاهير برسمهم بالعسل والطحينة

ونجحت سالي في توديع المشاهير لمثواهم الأخير مستخدمة مواد سائلة كـ«العسل والطحينة»، مشيرة إلى ضرورة الدقة المتناهية في استخدام المواد السائلة في الرسم مما يحتاج وقتا وجهدا كبيرا، حيث استطاعت أن تخلد ذكرى الفنانين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز لتصبح أول شخصية في مصر والوطن العربي تستخدم العسل والطحينة في الرسم، وذلك بدعم والديها الذين قدموا لها الدعم الكامل.

وتحلم سالي بتدشين مركز لأصحاب متلازمة داون مستقبلاً وجاليري للتدريب على كورسات الرسم.