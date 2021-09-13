مستشار رئيس الوزراء: تخصيص «2022» عامًا للمجتمع المدني أمر جيد

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، أمر جيد، ولأول مرة يحدث في مصر، وسيعطي دفعة قوية لمؤسسات المجتمع المدني الجاد، التي ترغب في خدمة البلد، لأن بعضها قد يضر البلد، ومن يرغب في مساعدة البلد سيكون لديه فرصة كبيرة.

55 ألف مؤسسة مجتمع مدني في مصر

وأضاف «محمود»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أن مؤسسة المجتمع المدني كانت تستغرق ستة شهور إلى سنة، لكي تحصل على ترخيص الحصول على ممارسة عملها، ولكن وفقًا للقانون الجديد «كل حاجة هتبقى أونلاين»، وأي مؤسسة تستطيع الدخول على «السيستم المميكن» والتسجيل يحدث في دقائق، لافتًا إلى أن هناك 55 ألف مؤسسة مجتمع مدني في مصر، ومن الصعب متابعتها جيدًا، ولكن بالتكنولوجيا الجديدة يمكن ذلك، والمؤسسة التي تضع بيانات خاطئة يعاقبها القانون.

توفيق الأوضاع «أونلاين»

وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري أن المؤسسات كانت توفق أوضاعها حتى 30 يونيو الماضي، وفقًا للقانون الجديد وحتى توفيق الأوضاع كان «أونلاين»، ويجب على المؤسسات أن تسجل ميزانيتها، وكل جنيه يدخل أو يخرج منها.

اختصار الكثير من الوقت

وشدد على أن التحول الرقمي سوف يختصر وقتًا كبيرًا لإنهاء أعمال المواطنين في مختلف مجالات الحياة، وعلى سبيل المثال ميكنة الموانئ المصرية، فإن هذا يفيد الاستثمار ويجذب مستثمرين، لأن نظام الجمارك المعقد المليء بالفساد لا يجذب المستثمرين، والدولة تهدف لأن يكون كل شيء في الجمارك والميناء إلكترونيًا لمنع الفساد، مشددًا على أن هذا حدث في العديد من الدول التي تقدمت.