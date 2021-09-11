لميس الحديدي: نقاشات السيسي مع المجتمع المدني اليوم ثرية ومهمة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، كما أعربت عن سعادتها البالغة على إطلاق السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، مؤكدة أن النقاشات التي شهدتها الاحتفالية على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت ثرية ومهمة، معربة عن تمنياتها برؤية مثل هذه النقاشات كثيرًا خلال الفترة المقبلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومختلف الفئات والمتخصصين.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، :«إحنا ديما بنشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي يناقش الوزراء والمسؤولين على الهواء أو عبر الاجتماعات، لكننا اليوم شاهدنا الرئيس في نقاش ثري ومهم مع المجتمع المدني والقانوني ومع عدد من الإعلاميين»، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث.

يجب على كل مواطن إدراك أن عليه واجبات مثل ما له حقوق

وتابعت الإعلامية: «ممكن نطلق كثير من التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والقوانين المصونة للحريات وحرية الاعتقاد وغيرها في كافة القطاعات لكن دون قناعة حقيقية من المجتمع ويقين ووعي بهذه الحقوق من المجتمع وإيمانًا راسخًا بأهميتها واحترام الآخر»، مشددة على ضرورة إدراك كل مواطن أنه قبل هذه الحقوق عليه واجبات لابد أن يقوم بها، ولن نستطيع أن نجعل هذا الميثاق أو غيره من التشريعات حقيقيًا وله تأثير في الشارع دون ذلك، «هذه المواثيق والتشريعات مهمة لكن دون إيمان وإدراك حقيقي من الشارع بها لن تكون مؤثرة».

يجب إيمان المجتمع بمواثيق حقوق الإنسان وتطبيق كل تفاصيلها

وتابعت: «الرئيس اليوم تحدث عن ذلك مبرزًا عددًا من الأمثلة التي تكشف الفروق بين التشريع والتطبيق وبين التنظير والوضع على الأرض، التشريع مهم والعقوبات عندما ننتهك القانون مهمة لكن الأهم قبل ذلك إيمان المجتمع بمواثيق حقوق الانسان وتطبيقها بكل ما فيها من تفاصيل».