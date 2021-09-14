تردد قناة روتانا دراما.. لمتابعة المسلسلات المصرية والتركية

تحظى قناة روتانا دراما بشعبية كبيرة من كل دول العالم نظرا لما تعرضه من مسلسلات متعددة، التي تعد إحدى القنوات التي أسستها شركة روتانا العالمية، وانطلقت لأول مرة وبث محتواها الحصري عام 2017.

وتعمل إدارة القناة على توفير المحتوى الدرامي من المسلسلات الأكثر مشاهدة حيث تعرض أكبر قدر من المسلسلات التركية والإسبانية والهندية، بالإضافة إلى ذلك باقة المسلسلات العربية، لذا يهتم بها الكثيرون كما يبحثون عن تردد قناة روتانا دراما، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

تردد قناة روتانا دراما على نايل سات

التردد: 11296

معدل الترميز: 27500

تردد قناة روتانا دراما على عرب سات

التردد: 11843

معدل الترميز: 17500

خطوات ضبط تردد قنوات روتانا الجديد 2021

-في البداية اضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثم انقر على كلمة خيارات Options من القائمة.

- ثم قم باختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اضغط على القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ.

أبرز المسلسلات التي تعرضها قناة روتانا دراما

يجري عرض العديد من المسلسلات عبر قناة روتانا دراما وهي:

سجن النسا، حرب الجواسيس، المسلسل التركي نور، المسلسل الخليجي جذور، سلسلة أجزاء المسلسل المصري كلبش، المسلسل التركي فاطمة، المسلسل التركي حب للإيجار، المسلسل اللبناني 24 قيراط.

كما يعرض المسلسل المصري أفراح القبة، المسلسل المصري ممنوع الاقتراب أو التصوير، المسلسل المصري حب عمري، المسلسل المصري التاريخي نابليون والمحروسة.

وتراعي القناة أحدث التقنيات والتطور والتجديد للقناة، كما تعمل بجودة عالية بخاصية الإتش دي، ولا يقتصر متابعة القناة على شاشات التلفزيون فقط، وإنما يمكن مشاهدتها على الموقع الإلكتروني وكذلك يمكن متابعة القناة على «يوتيوب».

قناة روتانا دراما هي واحدة من قنوات السعودية التي تعرض محتوى دراميا متنوعا حصريا للأعمال والمسلسلات السعودية والعربية والعديد من المسلسلات التركية ووتجري دبلجتها باللغة العربية واللهجة السورية.