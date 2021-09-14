أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021 مقابل الجنيه

يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار العملات سواء كان الدولار أو اليورو أو الريال السعودي أو الدينار الكويتي، بشكل يومي في البنوك المختلفة، وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار العملات في مصر وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم، في بنك قناة السويس، 18.44جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.39جنيه للشراء، و18.60 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

كما سجّل الدرهم الإماراتي، في بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي قناة السويس نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد، نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية، نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 21.63 للشراء، و21.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما بلغ سعر الريال السعودي نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في المصرف المتحد، في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.