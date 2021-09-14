رئيس جامعة طنطا يدعو طالبة الفستان والمراقبين لمكتبه الأربعاء للصلح

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إنه لم يظهر إعلاميا من قبل للتعليق على واقعة الشابة حبيبة المعروفة إعلاميا بطالبة الفستان والتي اتهمت المراقبين بالتنمر عليها لارتدائها الفستان أثناء أدائها الاتحان، مبينا أنه أب لـ 125 ألف طالب ولن يكون سعيدا إذا تم مس الطالبة بسوء حتى إذا كانت مخطئة، لافتا إلى أن واجبه كأب ومسؤول النصح والإرشاد، خاصة لشباب في مقتبل العمر.

مشكلة «حبيبة» كان يجب حلها قبل الذهاب إلى القضاء لاحتوائها

وأضاف «ذكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»، أمس الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن مشكلة حبيبة كان يجب حلها قبل الذهاب إلى القضاء من أجل احتواء المشكلة، متابعا: «بتكلم النهارده للحفاظ على مستقبل بنتنا حبيبة والنيابة العامة أقرت بخطئها ومش هتتطرق أنا لواقعة خصوصا أن النيابة أصدرت قرارا لا يمكن أن نشكك فيه، ننتقل خطوة لقدام، هعرض 3 نقط أساسية الجامعة تقف على الحياد الكامل بين الدكاترة والطلاب والإداريين ودي اختيار الجامعة من الأول».

جامعة طنطا ترفض أي اتهامات مرسلة تنال من سمعتها.. ومبادرة صلح

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن إدارة الجامعة ترفض أي اتهامات مرسلة تنال من سمعتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الفضائيات مطالبا أي شخص يمتلك دليل بالتقدم إلى النيابة لأن نحن في دولة قانون تحمي أبناءها ومؤسساتها، مواصلا: «من باب الحرص على مستقبلها بتقدم لها ولموظفات الجامعة بمبادرة ودعوة للقاء بمكتبي يوم الأربعاء الساعة 12 الظهر لحل الخلاف بينهم، ودول ولادنا والنساء اللي اتهانوا من الجامعة، في حرية لكل طرف لو كل واحد عاوز يكمل في إجراءاته القانونية ده اختياره».