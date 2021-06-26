أول تحرك لـ «القومي للمرأة» بشأن «طالبة الفستان»: بلاغ للنائب العام

تابع المجلس القومى للمرأة آخر مستجدات واقعة التنمر التي تعرضت لها الفتاة حبيبة طارق، الطالبة بكلية الآداب جامعة طنطا، خلال أدائها امتحانات نهاية العام والمعروفة إعلاميًا باسم « فتاه الفستان»، وتواصلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تليفونيًا مع الدكتور محمود ذكي رئيس جامعه طنطا، لمعرفة ما جرى اتخاذه من إجراءات بخصوص هذه الواقعة.

وأبلغ رئيس الجامعة الدكتورة مايا مرسي، متابعته للقضية شخصيًا، وتحويل الملف بأكمله صباح الغد إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمساعدة في الوقوف على حقيقة ما قالته الفتاة من تعرضها للتنمر على يد المراقبين في لجنة الامتحان، وفقاً لما أعلنت عنه الطالبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود ذكي على متابعته القضية، وتحركه السريع وتحويله الملف بأكمله إلى مكتب النائب العام للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخطئين، معربة عن استنكارها واستياءها الشديد مما تعرضت له الفتاه من أذي نفسي.

وأكدت«مرسي» أن مكتب شكاوي المرأة سيتواصل مع الفتاة صاحبة الواقعة من أجل تقديم المساندة والدعم القانوني لها.

وتعرضت الطالبة لواقعة تنمر وهجوم من المراقبين في لجنة الامتحان بكلية الآداب جامعة طنطا، لارتدائها فستانًا أثناء وجودها في الجامعة.