بشرى سارة للعاملين بالكهرباء والمياه.. مشروع علاج بدون اشتراك مالي

أعلن المستشار هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة «الكهرباء والطاقة، مياه الشرب والصرف الصحي، الإسكان» التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إطلاق مشروع الخدمات الطبية.

وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم، أن هذا المشروع يهدف إلى علاج العاملين بالمرافق العامة وأسرهم، وكذلك الذين خرجوا على المعاش.

مشروع علاج للعاملين بالمرافق بدون اشتراك

وأوضح «فؤاد» أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق، تعاقدت مع 380 جهة طبية على مستوى المحافظات، وذلك بدون اشتراك شهري من «العمال».

وقال فؤاد، إن النقابة العامة ستخاطب كافة لجانها النقابية في قطاع المرافق لتوفير استمارات الاشتراك، وتوزيعها على العاملين بقيمة 20 جنيه فقط، موضحاً أن نسبة الخصم تتراوح ما بين 30 إلى 70% من قيمة العلاج والكشف الطبي، وذلك بموجب كارنيه العضوية في النقابة العامة أو اللجان التابعة لها.

إصدار كتاب يتضمن الخدمات النقابية

وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، الانتهاء من إصدار كتاب خاص سوف يوزع على كافة العاملين، يتضمن أسماء وأرقام هواتف الجهات الطبية المتعاقد معها من جانب «النقابة».

توفير الخدمات الصحية لأعضاء النقابة

واستكمل فؤاد، أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص النقابة العامة على توفير الخدمات الصحية لكافة أعضائها داخل هذا القطاع الاستراتيجي الذي يضم أكثر من 400 ألف عامل، وذلك ضمن خطة النقابة العامة للمرافق التي تتضمن أيضا خدمات وأنشطة مرتقبة تخص تدريب وتثقيف وتوعية العمال بواجباتهم وحقوقهم تجاه مجال عملهم ودولتهم.