استشاري جلدية: أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد

يحذر عدد من الخبراء من خطورة تعرض الجسم إلى الأشعة فوق البنفسجية، التي تكون الشمس إحدى مصادرها الرئيسية، ولا سيما في البلدان التي تعاني تواجد قوي لأشعة الشمس، محذرين من إمكانية أن تصيب تلك الأشعة الإنسان بمضاعفات ومشاكل كثيرة أخطرها سرطان الجلد.

علاقة وطيدة بين الأشعة فوق البنفسجية وسرطان الجلد

الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، أكد وجود علاقة وطيدة بين الأشعة فوق البنفسجية، والإصابة بسرطان الجلد، موضحًا وجود العديد من أنواع الأشعة فوق البنفسجية مثل المرئية Cو B، وأن الأشعة المرئية تعتبر من أهم مسببات سرطان الجلد للإنسان.

وقال «فرج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «السرطانات كثيرة منها سرطان الدم والرئة، لكن سرطان الجلد يعتبر من أهون أنواع السرطانات».

قرحة شديدة مصحوبة بحكة في الوجه.. أبرز أعراض سرطان الجلد

وكشف استشاري الأمراض الجلدية عن الأعراض التي تصيب المريض، قبل اكتشاف إصابته بسرطان الجلد، وهي الشعور بقرحة شديدة في الوجة مصحوبة بحكة، وظهور جزء صغير به فراغ وعمق مشبهها بالحفرة.

أصحاب البشرة البيضاء أكثر عرضة لسرطان الجلد

وحول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، أضاف «فرج» أن سرطان الجلد يصيب الإنسان صاحب البشرة البيضاء، والعيون الملونة، أكثر من البشرة التي تحتوي على نسبة من السمرة، كما تعتبر فئة Albinism الذين نطلق عليهم مصطلح «عدو الشمس» من أكثر الفئات التي تصاب سريعًا بسرطان الجلد، هي وفئة «zero derma» أي الأطفال المصابين بمرض «أطفال القمر».

ولفت إلى أن الحروق التي تصيب الإنسان، ومر عليها وقت طويل، تعتبر من أكثر أسباب الإصابة بسرطان الجلد، محذرًا الأشخاص المصابين بالحروق من إهمال علاج أنفسهم حتى لا يصبحوا عرضة للإصابة بسرطان الجلد.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن المطرب العالمي مايكل جاكسون، أجرى عملية لتبييض لبشرته، ليصاب بعدها بسرطان الجلد، موضحًا أن المصريين المنتمين إلى صعيد مصر وخاصة محافظتي الأقصر وأسوان أقل الفئات إصابة بسرطان الجلد مقارنة بباقي المحافظات.