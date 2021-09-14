بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين في انهيار عقار جسر السويس

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حكمها على 9 متهمين في واقعة «انهيار عقار جسر السويس»، والذي نتج عنه وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين من سكان العقار المنهار.

سقوط وفيات ومصابين في انهيار عقار جسر السويس

وكانت تحريات وتحقيقات النيابة العامة، كشفت عن وفاة 25 شخصًا من سكان العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

انهيار عقار جسر السويس

وقد تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا فور انهيار العقار الكائن بمنطقة جسر السويس والمعروف إعلاميًا باسم «انهيار عقار جسر السويس»، بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه.

تحقيقات النيابة العامة حول الواقعة

على الفور انتقلتْ النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه.

وذكرت محافظة القاهرة تفاصيل جديدة عن انهيار عقار جسر السويس، حيث أوضحت المحافظة، أن أسفل العقار كان يوجد مصنع بالبدروم تم استهدافه بمعرفة ضباط المرافق والحي وتم إخلائه وتشميعه بتاريخ 7 مارس، كما تم تحرير المحضر رقم 4319 جنح السلام أول، ضد وليد محمود محمد، مواليد 1988 ومقيم 4 م التعمير شيراتون - القاهرة لإدارة المصنع دون ترخيص وتحويل البدروم لجراج بتاريخ تحرير المحضر، وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.

غلق وتشميع عقار جسر السويس المنهار

وعلق وقتها اللواء محمد عبدالهادي، رئيس حي السلام أول بالقاهرة، على الحادثة، قائلًا: «إن عقار جسر السويس المنهار كان يوجد أسفله مصنع ملابس ومخزن يعمل به ما لايقل عن 120 شخصًا»، مضيفًا: «أمرنا بغلقه وتشميعه منذ أيام قبل انهيار العقار مما أدى إلى الحد من زيادة عدد المصابين والوفيات، ففي حالة استمرار المصنع في التشغيل وقت انهيار العقار كانت حدثت كارثة كبيرة لا قدر الله وخسائر في الأرواح كبيرة».