معسكر للبحث عن «البطل الأوليمبي» في الواحات البحرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة، خطتها في التوسع والانتشار في جميع محافظات الجمهورية؛ للكشف عن الموهوبين رياضيًا في 13 لعبة يستهدفها المشروع، وهي «ألعاب القوى، التايكوندو، الجودو، المصارعة، الكاراتيه، رفع الأثقال، الملاكمة، تنس الطاولة، الاسكواش، كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم، والهوكي الذى تم ضمه حديثا».

معسكر في الواحات البحرية للكشف عن الموهوبين

في هذا الصدد، نظمت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للموهبة، معسكرًا في الواحات البحرية؛ لـالكشف عن الموهوبين رياضيا في لعبتي الجودو وألعاب القوى، حيث سيتم إجراء الاختبارات الخاصة بالمواصفات والقياسات الجسمية وفقا لمعايير الانتقاء وذلك من خلال لجنة فنية تضم عددًا من الخبراء في اللعبتين.

مشروع البطل الأوليمبي

ويعمل المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على إعداد أبطال قادرة على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة التى تلقى كافة أنواع الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفق بيان وزارة الشباب والرياضة.

رعاية الموهوبين بأسلوب علمي

من حانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الرياضات الأولمبية، التي سيشملها المشروع، بهدف توسيع قاعدة الممارسة للألعاب التي يضمها مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي، حيث يقوم المشروع على استراتيجية تهدف إلى رعاية الموهوبين بأسلوب علمي، من خلال الاطلاع على عدد من المدارس العالمية التي تهتم بصناعة البطل الأوليمبي، من خلاله اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيًا باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات.

الكشف عن الموهوبين رياضيا في محافظات الجمهورية

وأضاف «صبحي»، أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبى يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وهو من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الذى يتم تنفيذه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية الخاصة للموهوبين رياضيا اللذين تم اختيارهم للمشروع.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته بضم عدد من أبطال المشروع في لعبة تنس الطاولة ضمن منتخب مصر، موجها الشكر لاتحاد تنس الطاولة، والاتحادات الرياضية الأخرى التي تتعاون بشكل كبير مع المشروع وضم أبطاله في مختلف الألعاب ليكونوا نواة حقيقية لمنتخبات مصر القومية.