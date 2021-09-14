تم فصله من تربية موسيقية ودخل تجارة خارجية.. معلومات عن تامر عاشور

كشف الفنان تامر عاشور عن مؤهله الدراسي، وحقيقة فصله من التربية الموسيقية، كما تحدث عن ألحانه للأغاني، وتعاونه مع المطربين الآخرين، وذلك خلال لقائه أمس في برنامج تليفزيوني، يعرض على شاشة «إم بي سي مصر».

وفي السطور التالية يستعرض «الوطن»، أهم تصريحات تامر عاشور، خلال اللقاء المذكور:

قال الفنان تامر عاشور خلال لقائه، عن تلحينه للأغاني: «أنا بلحن أغاني كثيرة مع نفسي، لكني لم أقرر من سيأخذ هذه الألحان»، متابعا: «يوجد لدي ألحان كثيرة لم يعرف عنها أحد».

علاقة الفنان تامر عاشور ببهاء سلطان

وأضاف في حديثه عن الفنان بهاء سلطان: «في البداية، لم أكن أعرف بهاء سلطان شخصيا، ولكني لحنت أغنية (قلبك يا حول الله)، واحتفظت بها، حتى جاء وقتها، وأخذها بهاء سلطان بعد ذلك».

حقيقة فصل الفنان تامر عاشور من التربية الموسيقية

وفي حديثه عن مؤهله الدراسي، صرح تامر عاشور أنه فصل من التربية الموسيقية، قائلا: «دخلت تربية موسيقية، لكني فُصلت منها، فدخلت تجارة خارجية، وحاليا معي بكالوريوس تجارة»، موضحا سبب فصله: «فُصلت لأن الكلية كان بها حضور، وعملي».

سبب قلة ألبومات تامر عاشور

صرح تامر عاشور أيضا عن سبب قلة ألبوماته، قائلا: «كل سنه ونص أو سنتين، بنزل ألبوم جديد وذلك بسبب ضيق الوقت، لأنه يوجد اهتمام كبير بالمزيكا، كما يوجد بعض الأغاني التي يتم تسجيلها في الخارج».

آخر أعمال تامر عاشور الغنائية

يذكر أن تامر عاشور قدم 6 ألبومات، كان آخرها «أيام»، الذي طرح عام 2019، الذي احتوى على 12 أغنية، تنوعت بين الرومانسي والحزين، واستطاع المطرب منذ طرحه تحقيق أعلى نسب المشاهدة به.