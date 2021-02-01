تامر عاشور يطالب «الموسيقيين» بحماية المطربين من «المدعيّن»

قال الفنان تامر عاشور، إنه يستعد لطرح ألبوم غنائي جديد، من المقرر أن يتضمن 10 أغنيات، مشيرًا إلى أن الألبوم «شبه جاهز»، وبعض الأغنيات تحمل موضوعات لاتنتمي للدراما.

يطرح أغنية «قول عادي» بعد عيد الحب

وأشار تامر عاشور، خلال لقاءه مع وائل منصور ومنة عامر في برنامجهما «عيشها بإنرجي» على راديو «إينرجي 92.1» الذي يذاع يوميًا عدا يومي الجمعة والخميس في تمام الساعة 5 مساءً، إلى أن تأخير طرح الألبوم حتى هذه اللحظة يعود لأسباب ظروف فيروس كورونا، لأنه يسعى بعد طرح أي ألبوم له أن يتبعه بحفلات غنائية للجمهور ومن ثم يعد أمرًا صعبًا القيام به خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى طرحه أغنية جديدة بعد عيد الحب في شهر فبراير الجاري تحمل اسم «بقول عادي»، وأنه بصدد تجهيز مفاجأة لجمهوره ومتابعيه.

سارة الطباخ تقاعست عن إنتاج ألبومات جديدة

وخلال اللقاء الإذاعي تطرق تامر عاشور، إلى تفاصيل خلافه مع سارة الطباخ والذي تدخلت النقابة لحله دون جدوى، مشيرًا إلى أن النقابة أصبحت طرفَا الآن في الخلاف وحاولت أن تحله دون جدوى.

وأشار إلى أن أصل الخلاف يعود لتعاقده مع شركة سارة الطباخ على إنتاج ألبومين بميزانية ضخمة وهو ما تقاعست عنه، واقترح عاشور ضرورة انشاء هيئة لحماية صناعة الموسيقى من بعض المدعين، حسب وصفه، الذين يعدون بانتاج ألبومات دون القيام بذلك، مشيرًا إلى أن النقابة أبلغت سارة الطباخ بضرورة حل الخلاف من جهتها وأن التقصير يأتي من جهة شركتها.

وفيما يخص قيامه بتلحين الأغنيات، قال تامر عاشور إنه يستمتع بها كثيرًا ولن يتوقف عن التلحين لمطربين آخرين غيره أخرين «مش بتضايق تمامًا إن أغنية لحنتها لمغني تاني ونجحت، لأنه يعتبر نجاح ليا أيضًا».