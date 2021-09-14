6 شروط و4 مستندات لتعيين قاضيات بمجلس الدولة.. تقديم الأوراق من المقر

أعلن مجلس الدولة، أمس، فتح باب قبول طلبات تعيين قاضيات، عضوات بوظيفتي نائب ومستشار مساعد «ب» نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وحمل الإعلان رقم 3 لسنة 2021، مجموعة من الشروط والضوابط لعمليات النقل، نستعرضها في السطور التالية:

4 شروط للتقديم في وظيفة مجلس الدولة

1) ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً.

2) يفضل المتقدمة التي لها ترتيب على دفعتها.

3) أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب» أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة.

4) الحصول على دبلومين للدراسات العليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام.

5) خلو ملف خدمة العضو من أي ملاحظات أو جزاءات.

6) اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة من قبل مجلس الدولة.

المستندات المطلوبة

1) أصل شهادة التخرج.

2) أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا.

3) بیان تدرج وظيفي حديث معتمد.

4) شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.

مكان تقديم الأوراق

بعد توافر الشروط واستكمال المستندات المطلوبة، يتمّ التوجه إلى قصر الأميرة فوقية بمقر مجلس الدولة بالدقي، مع تقديم صورة ضوئية من بطاقة أعضاء وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل، إضافة إلى سداد مبلغ 500 جنيه بالخزينة العامة، بالديوان العام من خلال الفيزا أو كارت ميزة، حيث لا يقبل الدفع النقدي، وذلك من العاشرة صباح الخميس المقبل وحتى الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها مجلس الدولة، بفتح الباب أمام تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، حيث كانت المرة الأولي في منتصف مارس الماضي.