«ألفا روميو» تخفض أسعار جميع الطرازات في مصر

شهدت سوق السيارات في مصر منذ شهر يونيو الماضي زيادة على أسعار العديد من الطرازات وانخفاضًا في البعض الآخر بسبب قلة المعروض، نتيجة الأزمات التي يمر بها القطاع منذ انتشار وباء كورونا، وغلق العديد من المصانع العالمية، بالإضافة إلى الأزمة الأخيرة والتي تتمثل في نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات.

وتعد «ألفا روميو» من أبرز الطرازات التي شهدت انخفاضًا في أسعارها، إذ تراوحت بين 10 آلاف و25 ألف جنيه، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأسعار الجديدة للطرازات.

مواصفات «ألفا روميو ستلفيو»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سى سى - تربو، وينتج قوة 280 حصانا، وعزم دوران نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة، في غضون 5.5 ثانية، ومتوسط استهلاك السيارة من الوقود 7 لترات لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

أسعار «ألفا روميو ستلفيو الجديدة»

شهدت «ألفا روميو ستلفيو الجديدة» انخفاضًا قدره 10 آلاف جنيه على الفئة الأولى من السيارة، وتأتي الفئة الأولى منها بسعر 1,040,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 1,150,000 جنيه.

مواصفات «ألفا روميو جوليا»

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سى سى - تربو ، وينتج قوة 280 حصانصا، وعزم دوران 400 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة، في غضون 5.2 ثانية، ومتوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.9 لترات لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

أسعار «ألفا روميو جوليا الجديدة»

شهدت السيارة الفاروميو جوليا انخفاضًا تراوح ما بين 5 و 25 ألف جنيه على فئاتها، تأتي السيارة في السوق المصرية بثلاث فئات وسعر الفئة الأولى 695,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 795,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 915,000 جنيه.