لو معاك 5 آلاف جنيه.. إزاي تعمل خطوبة أو حفل زفاف على النيل؟

في كثير من الأحيان، يلجأ الراغبون في إقامة حفل خطوبة أو زفاف، إلى تنظيم حفل صغير يقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين فقط، ولكن حتى يجعلون يومهم مميزا يقومون بتنظيم ذلك الحفل في إحدى البواخر النيلية، بحجز طاولة كبيرة بعدد أفراد محدد، حتى لا تتخطى ميزانية الحفل المبلغ المتاح لديهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية تنظيم حفل خطوبة أو زفاف بعدد أفراد صغير يقتصر على العائلة والأفراد المقربين في باخرة نيلية متحركة، بميزانية لا تتخطى 5 آلاف جنيه، وذلك من خلال جولة لـ «الوطن» في البواخر النيلية، كالتالي:

كيف تنظم حفلة خطوبة أو زفاف بـ 5 آلاف جنيه على النيل؟

تحرص الكثير من البواخر النيلية على تنظيم رحلات نيلية، تصل مدتها إلى 3 ساعات، إذ تقوم الباخرة باصطحاب الموجودين على متنها في رحلة نيلية، لمشاهدة معالم القاهرة الكبرى من النيل، وتكون سعر الرحلة للفرد شاملة الغداء أو العشاء وحضور الفقرات الموجودة في الرحلة أيضا.

ويصل متوسط سعر الفرد في تلك الرحلات النيلية إلى 250 جنيها للفرد، وتشمل الرحلة الآتي:

- إبحار في النيل لمدة 3 ساعات.

- باند شرقي وآخر غربي.

- فنون شعبية واستعراضية.

- أوبن بوفيه لأشهى الأكلات أو وجبة سيت منيو.

وفي حالة إذا كنت ترغب في أن تكون تكلفة الحفل 5 آلاف جنيه، فمن الممكن أن تقوم بحجز طاولة كبيرة لعائلتك وأصدقاءك المقربين بعدد 20 فردا فقط، أما في حالة إذا كان عدد الحضور 15 فردا، فيصل سعر الرحلة إلى 3.5 آلاف جنيه.

وتتيح بعض البواخر فرصة تصوير الفوتوسيشن الخاص بالعروسين في الباخرة، وفي حالة إذا كان الفوتوجرافر من الخارج، فيتم دفع رسوم رمزية لدخول الكاميرا لإدارة المكان.