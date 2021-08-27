صور جديدة من حفل خطوبة ريم سامي في الساحل الشمالي

أحتفلت الفنانة ريم سامي، بخطوبتها على رجل الأعمال المصري طارق هيمن، بإحدى القرى الخاصة بالساحل الشمالي في سرية تامة حيث غاب عن الحفل جميع وسائل الاعلام ، واقتصر حفل الخطوبة على والدها الدكتور سامي عبد العزيز، ووالدتها الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب، وشقيقها المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، وعدد قليل من الأصدقاء المقربين.

وكان من بين الحضور الإعلاميه بوسي شلبي والتي حرصت على نشر مجموعة صور للعروسين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مهنئة العروسين.

ريم سامي في نسل الاغراب

وشاركت ريم سامي في مسلسل «نسل الأغراب» مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الذي والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2021، وشاركهم فى بطولته كلا من نجلاء بدر والراحلة احلام الجريتلي وفردوس عبدالحميد ودياب وإدوارد ونجلاء ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وقد انتهت ريم مؤخرا من قراءة قصة عمل درامي جديد، من المقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني لعام 2022، حيث ان ريم تحرص علي التواجد بصوره مستمره في شهر رمضان الكريم، طيلة الأعوام الثلاث الماضية، حيث شاركت فى ولد الغلابة عام 2019، والبرنس عام 2020، وأخيرا نسل الأغراب في عام 2021، وجميعها كانت من إخراج شقيقها محمد سامي.

قصة دخول ريم الوسط الفني

ريم سامي، بدأت مجال التمثيل من وراء شقيقها، حيث أنها لم تبلغه برغبتها في التمثيل، إلى أن شاهدها بمحض الصدفة فى مسلسل للفنانة داليا البحيري، منها قرر مساندتها وتحميسها لاستكمال مسيرتها الفنية بعد اكتشاف تميزها في التمثيل علي الشاشه.