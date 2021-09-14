بدء استبدال الـ«توكتوك» بسيارات «فان» في جمصة بالدقهلية

أعلنت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، بقيادة اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة جمصة، عن البدء في مشروع استبدال مركبات الـ«توكتوك» بسيارات «فان»، سعة 7 راكب، ضمن الجهود المبذولة لرئاسة المدينة للبدء في المشروع الذي طالب به الكثير من المواطنين من سكان المدينة، ولخدمة المناطق التابعة للمدينة، مثل «الشيخ زايد و15 مايو».

ترخيص 4 سيارات فان جديدة وبدء تشغيلها

واستقبلت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عدد 4 سيارات فان في خطوة أولى لبدء التشغيل، ويجري متابعة الاجراءات للحصول على عدد 50 سيارة فان، لتشغيلها على عدد 5 خطوط سير مقرر تشغيلها لخدمة أهالي مدينة جمصة ومايو والشيخ زايد.

وكلف اللواء ضياء الدين عبد الحميد، رئيس مدينة جمصة، كلاً من أحمد ماهر، ومحمد حسن، نائبي رئيس المدينة، بسرعه تحديد خطوط السير لخدمة أهل تقسيم 15 مايو والشيخ زايد، بالتعاون مع الشربيني حسين، مدير المواقف، وهيثم الجعيدي، مدير التشغيل، ومتابعة الانتهاء من ترخيص السيارات وخطوط السير.

بدء استبدال الـ«توكتوك» بعدد 50 سيارة «فان»

وقال اللواء ضياء الدين عبد الحميد إن تشغيل المنظومة اليوم يأتي ضمن الجهود المبذولة لرئاسة المدينة، حيث تم بالفعل البدء في استبدال مركبات الـ«توكتوك» بسيارات «فان» سعة 7 ركاب لكل سيارة.

وأضاف رئيس المدينة، في بيان صحفي، أنه تم تنفيذ منظومة استبدال مركبات الـ«توكتوك» بسيارات «فان»، مشيراً إلى أن ذلك يمكن تنفيذه بمساهمة الجهات المانحة، مؤكداً أن تنفيذ هذه المنظومة سيتم من خلالها القضاء نهائياً على كافة مشكلات الـ«توكتوك» بالمدينة.