سعر ومواصفات جهاز iPad Mini.. عدسة خماسية العناصر

تعرض شركة أبل، حاليا خلال مؤتمرها السنوي، سعر ومواصفات جهاز iPad Mini بتصميمات أبعاد 7.2 x 134.7x200 مم، ويتراوح وزنه بين 308 -312 جراما، ويتشكل الجهاز من تصميم معدني كامل من الألومنيوم بالألوان الأبيض مع الفضي والأسود مع الرمادي ونوع الشاشة LED-backlit IPS LCD ويصل حجمها إلى نحو 7.9 بوصة وتتميز الشاشة بعدة مميزات منها نظام حماية زجاج أيون مُعزز وطبقة oleophobic لمنع ظهور بصمات الأصابع إلى جانب شاشة لمس سعوية و مقاومة للخدش ذات طبقة oleophobic لمنع ظهور بصمات الأصابع.

سعر ومواصفات جهاز iPad Mini.. أكثر من 6 آلاف جنيه

ويصل سعر جهاز iPad Mini إلى نحو 399 دولارا أمريكيا، وهو ما يباع في مصر بنحو 6.2 ألاف جنيه مصري.

ويتمتع جهاز iPad Mini بكاميرا تصل دقتها إلى 1024x768 بيكسل بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية بدقة 5 ميجا بيكسل iSight، ومعالج تشغيل ثنائي النواة بتصميم A9 تردد 1.0 جيجا هرتز بذاكرة 512 ميجابايت والتخزين الداخلي للجهاز 16/32/64 جيجا بايت.

الكاميرا تضم التركيز التلقائي- اكتشاف الوجوه- عدسة خماسية العناصر- مرشح أشعة تحت حمراء هجين- التركيز بواسطة اللمس- التحكم بالتعريض عبر اللمس- وضع العلامات الجغرافية للصور والفيديو- مثبت للفيديو.

بينما تدعم الكاميرا الأمامية التحكم بالتعرض- اكتشاف الوجوه- دعم الاتصالات المرئية على شبكات اللاسلكي وشبكات النقال- وضع العلامات الجغرافية للصور والفيديو.

المواصفات والمميزات

وتدعم مواصفات جهاز Mini شبكات اللاسلكي WiFi فقط وإصدار آخر يدعم شبكات 4G LTEأوامر صوتية عبر المساعد الرقمي Siri، ومن مميزات جهاز iPad Mini دعم للوسائط بعدد 2 ميكروفون و مكبري صوت بنظام Sterero إلى جانب ميكروفون مخصص للتخلص من التشويش أثناء التسجيل .

البطارية

ويتمتع جهاز iPad Mini ببطارية ليثيوم بوليمر Li-Poly بسعة 4490 مللي أمبير من النوع غير قابل للإزالة بينما نظام التشغيل للجهاز هوiOS 6، قابل للتحديث إلى iOS 9.3.5 بواجهة الجهاز واجهة أبل.