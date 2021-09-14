«والي»: نتواصل مع جامعات داخل وخارج مصر لإنشاء كلية متخصصة في هندسة النقل

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تتواصل مع الجامعات داخل مصر وخارجها لعقد بروتوكولات من أجل إنشاء كلية متخصصة لتدريس النقل بوسائل الجر الكهربائي، وإنشاء كلية خاصة بهندسة النقل بصفة عامة تتخصص في وسائل الجر الكهربائي مع فروع أخرى مثل الإدارة.

الشركات العالمية تتهافت للاستثمار في مصر

وأضاف «والي» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الأجنبية العالمية لا تستثمر في أي دولة إلا بعد دراسة المشاريع جيدًا، ومصر تستقبل يوميًا رغبات من شركات عالمية للاستثمار في مصر، وهذا يؤكد أن المشاريع المصرية تلقى قبولًا كبيرًا من الشركات العالمية، وعلى سبيل المثال فإن مشروع المونوريل من أكبر الخطوط في العالم وطوله أكثر من 100 كيلومتر، ويعملون حاليًا في شبكة نقل في القطار فائق السرعة تصل إلى 1800 كيلومتر، وجرى توقيع أول عقد مع تحالف ألماني مصري في 1 سبتمبر، لتنفيذ أول خط يمتد من العين السخنة إلى مطروح بطول 660 كيلومترًا، وبالتالي فإن كل الشركات العالمية تتهافت للاستثمار في مصر.

إسناد إدارة الخط الثالث والقطار الكهربائي إلى شركة فرنسية

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنهم يعرضون على الرئيس عبد الفتاح السيسي، التفاصيل كاملة لأنه يتابع المشروعات بدقة كبيرة وعن كثب، ويدققون جدًا في كل تعاقد للوصول إلى أفضل جودة وأفضل تنفيذ للمشروعات القومية في مصر، مشيرًا إلى إسناد إدارة الخط الثالث والقطار الكهربائي إلى شركة فرنسية، من أجل اكتساب خبرة من هذه الشركات، إضافة إلى خلق نوع من التنافس بين شركات التشغيل، وسيجرى تعميم هذه التجربة، وعقد اتفاقيات لتدريب المهندسين والفنيين على التشغيل والصيانة.