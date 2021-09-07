«القومية للأنفاق» تكشف عن «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن وسائل الجر الكهربائي التي أُدخلت في مصر حاليًا لم تكن موجودة من قبل منها «المونوريل» وهو الأحدث في العالم، موضحًا أن قطار المونوريل جرى استيراده من إنجلترا ومصنوع خصيصًا لمصر، مشيرًا إلى وجود 70 قطار مكيف، ومن مميزاته أنه يسع 1500 راكب بسرعة 90 كليو في الساعة، كما يستطيع نقل 15 ألف راكب، ومعاملات الآمان فيه عالية جدًا، كما أنه يسير بدون سائق، «صديق للبيئة ويستخدم للنقل بين المدن المختلفة».

قطار العاصمة الإدراية يبدأ من محطة عدلي منصور

وأضاف «والي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة » اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك قطار آخر سيبدأ من محطة عدلي منصور وسيربط مدن بدر والشروق والعبور وحدائق العاصمة ويتجه إلى العاصمة الإدارية ويصل إلى طريق القطامية والعين السخنة.

ربط بين القاهرة والمحافظات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن شبكة النقل الداخلي للقاهرة ستربط مع باقي المحافظات بالقطار السريع الذي سيمر بمطروح والقاهرة الجديدة وحلوان و 15 مايو و6 أكتوبر والعين السخنة، ويصل إلى مدينة السادات والإسكندرية ومدينة العلميين وبرج العرب، ويتوقف في 8 محافظات مختلفة.

خط للبضائع يربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى وجود خط للبضائع سيتحرك بين ميناء العين السخنة ومطروح والإسكندرية، ويمر بالموانئ البرية والجافة، لافتًا إلى أن حركة تدوال البضائع ستكون أسرع، لأن هذا الخط سيربط الموانئ الموجودة على البحر الأحمر بالموانئ الموجودة على البحر المتوسط، وهذا يعد محور تنمية وليس مجرد خط مواصلات.