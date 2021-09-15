8 ملايين إصابة بكورونا بإفريقيا.. و«الصحة العالمية»: نأمل تزويد القارة باللقاحات المطلوبة

تجاوز اجمالى إصابات فيروس كورونا فى إفريقيا 8 ملايين حالة إصابة بالفيروس، وبالتوازي بلغت نسبة التطعيم بلقاحات كورونا 3 % فقط، وفي المقابل أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أملها فى تزويد القارة السمراء بـ نسبة 30% من احتياجاتها الفعلية من اللقاحات المضادة للفيروس، بحلول فبراير المقبل.

إفريقيا: 8 ملايين و66 ألف إجمالي إصابات كورونا

أوضحت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى إفريقيا بلغت 8 ملايين و66 ألف إصابة، و204 آلاف حالة وفاة، ووفقا لأحدث إحصائياتها.. بلغت نسبة تلقي مواطني القارة للقاحات كورونا 3.18 %، منوهة إلى أن الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تستهدف إنتاج 60 % من لقاحات كورونا داخل القارة بحلول عام 2040، محددة مراكز مكافحة الأمراض برواندا والسنغال وجنوب إفريقيا، بوصفها مراكز إقليمية محتملة لتوفير اللقاحات قاريا، محذرة من استمرار اعتماد القارة السمراء على بلدان أخرى في الحصول على بنسبة 99 % من إمداداتها من اللقاحات.

الصحة العالمية: نأمل في تزويد إفريقيا بـ30% من احتياجاتها من اللقاحات

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أنها تأمل في تزويد إفريقيا بنحو 30% من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المطلوبة، بحلول فبراير المقبل، وكان القادة الأفارقة يأملون فى توفير 60 % من احتياجات القارة بنهاية 2021، فيما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن التباين الشاسع في معدلات التلقيح بين الدول الغنية والفقيرة بات مشكلة يمكن حلها، وفقا لوكالة أسوشتيد برس ألمريكية، ودعا مدير الصحة العالمية شركات الأدوية إلى منح الأولوية لمبادرة «كوفاكس» المدعومة من الأمم المتحدة، لمشاركة اللقاحات عالميا، منوهة إلى أن ما يقارب 5.7 مليار جرعة من اللقاحات ذهبت لنحو 10 دول فقط.

الدول الغنية تخطط لجرعات تعزيزية لحماية مواطنيها

منظمة الصحة العالمية أوضحت أن معظم اللقاحات التي أنتجتها «فايزر وموديرنا» ذهبت إلى دول غنية، وهذه الدول تدرس غالبيتها الآن، خططا لمنح المواطنين جرعات تعزيزية، فيما أوضح الدكتور سيث بيركلي، المدير التنفيذي لتحالف «غافي» للقاحات، أن برنامج «كوفاكس» يتوقع أن تكون 1.4 مليار جرعة متاحة للتوصيل بحلول نهاية العام الجاري، وهو أقل من ربع هدف التحالف الأصلي.