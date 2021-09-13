تخفيف قيود كورونا في جنوب أفريقيا والرئيس يطلق «جوازات تلقيح» ضد كوفيد

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الأحد، أنّه بصدد تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى نقل البلاد إلى المستوى الثاني من حالة الطوارئ.

تخفيف القيود بعد انخفاض أعداد المصابين بكورونا

وكان الرئيس الجنوب أفريقي، قد قال في خطاب تلفزيوني نقلته صحيفة «صنداي تايمز» أنّه سيتخذ تلك الإجراءات على خلفية انخفاض أعداد الإصابات اليومية، وتشمل تلك الإجراءات تخفيف القيود الاجتماعية المخصصة لمكافحة وباء كورونا، بالإضافة إلى خفض عدد ساعات حظر التجوال.

السماح بزيادة أعداد التجمعات وتخفيض ساعات الحظر

وأشار «رامافوزا» إلى أنّه بالرغم من أنّ البلاد لا تزال تمر بالموجة الثالثة لفيروس كورونا إلاّ أنّها شهدت انخفاضا ملحوظا وثابتا في حالات العدوى والإصابات الجديدة وذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي دفع اللجنة الوزارية الاستشارية لمواجهة كورونا إلى اتخاذ قرارات تتضمن التوصية بتخفيف القيود المفروضة في البلاد لمكافحة الجائحة.

وصرّح «رامافوزا» بأنّ موعد بداية حظر التجوال سيتأخر لمدّة ساعة يوميا ليبدأ في في الـ11 مساء وينتهي عند الرابعة فجرا، وهو ما يعني أن المؤسسات غير الضرورية مثل المطاعم ومراكز الرياضة ستغلق في العاشرة مساء لتتيح للعاملين وقتا للوصول إلى منازلهم قبل بدء الحظر، كما سيصبح بإمكان الأفراد إقامة التجمعات العائلية داخل المنازل ليرتفع العدد من 50 إلى 250 شخصا، وفي الخارج سيرتفع العدد من 100 إلى 500 فرد.

إطلاق جوازات تلقيح ضد كوفيد-19

ورغم عملية التشكيك الواسعة باللقاحات في البلاد إلاّ أنّ «رامافوزا» كشف نيته حول إطلاق «جوازات تلقيح» ضد فيروس كورونا، وذلك في أعقاب تخفيف القيود في البلاد، ويذكر أنّه قد تلقى اللقاح حتى الآن أكثر من 7 ملايين شخص في جنوب أفريقيا بالكامل، بالإضافة إلى أنّه تم تطعيم أكثر من ربع البالغين بجرعة واحدة على الأقل.