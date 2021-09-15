سيوة تلغي «عيد السياحة» هذا العام بسبب إجراءات كورونا

أعلنت الطريقة الشاذلية الصوفية برئاسة الشيخ عبد الرحمن الدميري شيخ الطريقة، في واحة سيوة، منذ قليل، إلغاء عيد السياحة هذا العام والمقرر له الثلاث أيام القمرية من الشهر العربي المقبل، وذلك لمنع الزحام ومواجهة التجمعات من آلاف المواطنين والزائرين من المصريين والسياح الأجانب في ظل جائحة كورونا، وللحد من انتشار العدوى والحفاظ على صحة المواطنين من داخل وخارج سيوة.

اجتماع الطرق الشاذلية المدنية لعيد السياحة في سيوة

وقال الشيخ عبدالحمن الدميري، شيخ الطريقة الشاذلية الصوفية في سيوة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن مجلس الطريقة اجتمع وأقر إلغاء عيد السياحة وذلك نظرا لتوجيهات القيادة السياسية بالتقليل من التجمعات حفاظا على المواطنين للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا، وحفاظا على صحة جميع المواطنين، «وطبقا لذلك قررنا عدم إقامة عيد السياحة في واحة سيوة لهذا العام 1443 /2021، بإجماع من جميع أعضاء مجلس الطريقة، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يرفع عن بلادنا هذا البلاء والوباء».

عيد السياحة في سيوة.. مهرجان سنوي للمصريين والأجانب

وتشهد سيوة مهرجان عيد السياحة السنوي والذى تنظمه الطريقة الشاذلية الصوفية في سيوة ويترك خلاله أهالي سيوة جميعا بيوتهم، ويخرجون لمنطقة جبل الدكرور للإقامة الكاملة في الكهوف الجبلية، والخيام، التي يقيمونها، ويجمعون الأموال من بعضهم من خلال المشايخ والمساجد في المناطق السكنية ليشتروا بها الذبائح، من العجول والجمال وينحرونها ويطبخوها مع الفتة السيوي، ويتجمعون يوميا للإفطار والغداء مع بعضهم في تجمع مهيب في الساحة أسفل جبل الدكرور، يجلس الغني بجوار الفقير والصغير يأكل مع الكبير، وتذوب الفوارق الاجتماعية.

وتقام الشعائر الدينية من قراءة القرآن والتواشيح والذكر، والتصالح بين المتخاصمين من العائلات، خلال العيد، وكذلك الجلوس 3 أيام في خلوة، وتحرص الأفواج السياحية من المصريين والأجانب على زيارة سيوة والاستمتاع بهذه الأجواء حول الجبل وبالقرب من المزارع، حيث يعد المهرجان نشطا للسياحة وتحضر إلية وسائل إعلام محلية ودولية لنقله، والذى يعد أهم مهرجان يقام سنويا في سيوة.