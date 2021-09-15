«هيونداي» تنشئ مصنعًا لبطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا

بدأت مجموعة هيونداي موتور «المجموعة» وإل جي إنرجي سوليوشن بناء مصنع خلايا بطارية السيارة الكهربائية في إندونيسيا لتأمين ريادتها في السوق العالمي للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات «BEV».

وقالت المجموعة وشركة «وإل جي إنرجي سوليوشن» أنه سيتم إقامة حفل افتتاحي افتراضي مع حكومة إندونيسيا في موقع المصنع المخطط له في مدينة مدينة «كاراوانج» الصناعية الجديدة.

مشروع Battery Cell

وشارك من الجانب الإندونيسي الرئيس جوكو ويدودو، ووزير الاستثمار بهليل لحداليا والوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بنسار بانجيتان، حضر الحفل هونغ وو بيونغ ، الرئيس التنفيذي لمشروع Battery Cell المشترك ويونغ تاك لي ، رئيس المقر الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة Hyundai Motor Company.

وأكد أويسون تشونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور، على حضور كل من «سونغ» هوان تشو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي، و «جونغ هيون كيم»، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة وإل جي إنرجي سوليوشن.

سوق السيارات الكهربائية عالميا

تحاول مجموعة هيونداي موتور قدراتها على تحقيق الريادة في سوق السيارات الكهربائية عالميا، وهو المفتاح لتأمين القدرة التنافسية في المستقبل، وقال إيسون تشونج ، رئيس مجلس إدارة مجموعة هيونداي موتور، «إن المصنع جزء من هذه الجهود، وبدءًا من هذا المصنع ، سيتم إنشاء نظام بيئي للمركبات الكهربائية بنجاح في إندونيسيا مع تطوير العديد من الصناعات ذات الصلة، علاوة على ذلك ، نتوقع أن تلعب إندونيسيا دورًا رئيسيًا في سوق البطاريات الكهربائية ».

صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا

وقال جونغ هيون كيم ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة وإل جي إنرجي سوليوشن : «يمثل اليوم خطوة مهمة في بدء حقبة جديدة من صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا ، مع إنشاء أول مصنع لتصنيع خلايا البطاريات في البلاد، من خلال شراكة المشروع المشترك ، معًا ، نحن الآن نقترب خطوة من إنشاء أول سلسلة إمداد شاملة للسيارات الكهربائية في العالم، وأضاف ستبذل وإل جي إنرجي سوليوشن قصارى جهدها لتعزيز منشأة تصنيع خلايا البطاريات المشتركة لتصبح قاعدة رئيسية لدخول سوق السيارات الكهربائية العالمية».