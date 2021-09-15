مصدر ينفي تغيير بعض فروع «التوحيد والنور» لـ«مول القاهرة»: نعمل بنفس الاسم

قال أحد العاملين بقسم مبيعات فروع سلسة متاجر التوحيد والنور الشهيرة، لـ«الوطن»، إن السلسة تعمل بنفس الاسم دون تغيير، رغم إغلاق بعض الفروع بمناطق مختلفة، نافيا ما تردد بشأن تغيير اسم عدد من فروع السلسلة إلى «مول القاهرة».

الفروع المغلقة

وأضاف، أن الفروع المستمرة في عملها، هي (فرع شارع بورسعيد، والنهضة والسلام، والحجاز مصر الجديدة، والجيزة، وأرض اللواء، والفردوس قرب المحور، والمنهل).

وأشار إلى أن الفروع المغلقة، هي (فرع مكرم عبيد، وعباس العقاد، ومدينة بدر، والعبور، والشروق).

صفحة محال التوحيد والنور على «فيسبوك»

ولا زالت تحمل سلسة متاجر «التوحيد والنور» على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «فيس بوك» نفس الاسم دون تغيير موثقة بالعلامة الزرقاء، وتقدم عروض المبيعات بشكل مستمر، وكان آخر تفاعلها قبل أيام من خلال نعي المهندس محمود العربي.

ضبط السويركي مالك محال التوحيد والنور

وضُبط رجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور العام الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، إضافة إلى تقديم مساعدات عينية لهم.

وفي عام 2002، عاقبت المحكمة السويركي، بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين 5 زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، وخُفف الحكم إلى 3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

وشهدت حياة سيد رجب السويركى محطات مثيرة، ففي يناير 2015، برّأته محكمة جنح العجوزة في الجيزة من تهمة إهانة علم مصر، إذ بيعت أحذية عليها العلم بسلسلة المحال التي يمتلكها.

وفي يونيو 2021، قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بطرة، تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يوما على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.